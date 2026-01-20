淡江大橋5月通車前免費系列活動 健行、踩街遊行、星空音樂會、100張躺椅活動資訊一次看！

經美國CNN評選「2025 年全球11大重要建設」的國際級工程—淡江大橋，將於今年5月通車，為了方便民眾於通車前用雙腳體驗淡江大橋，將推出一系列通車前活動，最令人矚目的就是把100張躺椅搬上橋，就是要讓大家一起走上淡江大橋。

（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）

淡江大橋通車系列活動

淡江大橋最醒目的視覺焦點，便是如琴弦般放射而出的斜拉鋼索，而這也是撐起整座橋梁的核心構造。每一根斜索上配置的阻尼與主橋隔減震系統，共同抵抗強風與地震所引起的震動。未來完工通車後除了能縮短淡水與八里間約15公里的路程，節省約25分鐘車程外，更兼具公路景觀、環境生態與觀光發展之深度意義。

廣告 廣告

由國際知名建築師札哈·哈蒂（Zaha Hadid）事務所操刀，以「雲門舞集」舞動姿態為靈感，全球跨距最長的單塔不對稱斜張橋-淡江大橋，預計今年4月橋面工程可順利完成，在評估確認安全可先行提供活動的條件下，除了首波的路跑、自行車活動外，還將舉辦「好朋友一起來瞧橋」健行活動、「在一起，走上橋」大遊行、「星空音樂會」、「我和大橋在一起」等全民參與的體驗活動，最後再由「感恩，美好之夜」通車典禮，宣告淡江大橋完工通車。

淡江大橋（圖片來源：交通部）

全民參與淡江大橋體驗

淡江大橋通車系列活動中搶先開放民眾體驗的路跑及自行車活動，一開放報名就立即額滿，顯示出民眾對淡江大橋的喜愛與期待。115年4月25日起至5月3日止，每個周末都將推出可開放全民參與淡江大橋體驗活動，可以或走、或跑、或躺，創造與淡江大橋的親密回憶。

4/25「好朋友一起來瞧橋」健行：由新北市政府主辦「好朋友一起來瞧橋」健行活動，一起走上淡江大橋，與城市新地標留下第一張合影。

4/26「在一起，走上橋」大遊行：「在一起，走上橋」大遊行則是由公路局、新北市政府合力主辦，邀請地方展演團體，並由幸福公路、地方社團進行踩街活動。

5/2「星空音樂會」：由公路局推出「星空音樂會」，管弦樂團、金曲歌王攜手在地團隊，以音樂與世界相連結，可在寧靜的淡水河，在淡江大橋的陪伴下享受迷人音樂饗宴。

5/3「我和大橋在一起」：由公路局與新北市政府聯合主辦，可以躺上淡江大橋的「我和大橋在一起」，在5月3日這天，淡江大橋上將出現100張躺椅，可以什麼都不做，在橋上躺平、看海、看表演，同時當天還開放野餐活動，非常適合親子一同到橋上玩玩。

5/9：通車典禮將於5月9日晚間舉行，以「感恩，美好之夜」為主題，邀請淡江大橋的工程英雄們、主橋塔設計謬思-雲門舞集，演出全新創作作品《光鏈》，為淡江大橋的通車獻出最美的祝福。

即日起至3/31：舉辦攝影及繪畫比賽。

►更多資訊：淡江大橋通車系列攝影暨繪畫比賽

淡江大橋（圖片來源：交通部）

資料來源：交通部

資料整理：Vinge

👉 想看更多好吃好玩推薦歡迎加入粉絲團！