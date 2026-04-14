淡江大橋5月通車 新北設微型轉運站、新闢3線公車

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淡江大橋預計5月通車，新北市交通局長鍾鳴時(右二)率隊勘查八里、淡水兩端交通配套措施。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕淡江大橋即將在今年5月通車，未來民眾往返新北市淡水與八里，行車距離可縮短約15公里，尖峰時段節省約25分鐘車程，大幅提升通勤與出遊效率。新北市交通局規劃多項交通配套措施，包括淡水端設置微型轉運站、新闢3條公車路線，並擴增YouBike站點，盼帶動地方觀光與產業發展。

交通局長鍾鳴時指出，淡江大橋通車後，預計可分擔關渡大橋及台2線竹圍路段約3成車流，不論是前往淡水老街、漁人碼頭，或是漫遊八里左岸、延伸北海岸景點，都能輕鬆串聯。

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鍾鳴時說，配合淡江大橋通車，新北市同步規劃多項交通配套措施，首先將整合市府智慧運輸交控中心與交通部公路局橋管中心，進行跨區即時監控與應變管理，提升行車安全與效率。

在大眾運輸方面，淡水端設置微型轉運站，並串聯沙崙段平面停車場及油車口南、北側停車場，鼓勵民眾採取「停車轉乘」方式進入淡水，減少市區車流壓力。

此外，交通局新闢3條公車路線，包括往返桃園機場與板橋公車站的快捷公車989、990，以及串聯淡水、八里景點的115觀光公車；同時擴增YouBike站點，並改善自行車道，讓民眾可透過步行、自行車與公車等綠色運具，悠遊淡江大橋及海岸風光，打造「淡水－八里－北海岸」的1日旅遊圈。

交通局補充，新北市也推動多項交流道改善工程，其中，國道1號五股交流道北出匝道已於去年10月提前通車，有效改善林口往新莊的行車效率；未來北入匝道及相關工程預計2017年10月完工後，有助紓解新五路車流。

另外，國道3號金城交流道及國道1號林口交流道改善工程，預計分別於2017年5月及10月完工，將有效提升區域聯外交通，並降低匝道交織造成的壅塞與事故風險。

交通局強調，透過淡江大橋與重大交流道建設串聯，新北市逐步打造完整、高效率的交通路網，不僅提升市民通勤品質，也將帶動區域產業與城市發展，朝向安全、便捷且永續的交通環境邁進。

新北市交通局在淡江大橋淡水端設置微型轉運站，一旁新闢平面停車場，鼓勵民眾採取「停車轉乘」方式進入淡水。(記者賴筱桐攝)

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