淡江大橋5月通車 9活動全民同歡

記者李佩玲／臺北報導

淡江大橋將於5月12日開放通車，交通部公路局昨日宣布，通車前除首波的路跑、自行車活動，也將舉辦健行、大遊行、星空音樂會、通車典禮、攝影與繪畫比賽，以及讓民眾可以躺上淡江大橋的「我和大橋在一起」等9項通車系列活動，廣邀全民一起走上淡江大橋。

「感恩，美好之夜」通車典禮 獻上最美祝福

公路局指出，淡江大橋通車系列活動中，搶先於4月18、19日開放民眾體驗的路跑及自行車活動，一開放報名即額滿，顯示民眾對淡江大橋的喜愛與期待；為滿足民眾體驗淡江大橋的心情，4月25日起至5月3日止，每個週末將開放全民參與淡江大橋體驗活動，讓民眾可以或走或跑或躺，創造與淡江大橋的親密回憶。

其中，由新北市政府主辦的4月25日「好朋友一起來瞧橋」健行活動，邀民眾一起走上淡江大橋，與城市新地標留下合影；4月26日「在一起，走上橋」大遊行邀地方展演團體，並由幸福公路、地方社團進行踩街活動；5月2日則推出「星空音樂會」，由管弦樂團、金曲歌王攜手在地團隊帶來精采演出，讓民眾在淡水河及淡江大橋的陪伴下享受音樂饗宴。

讓民眾可以躺上淡江大橋的「我和大橋在一起」，5月3日登場，橋上將放置100張躺椅，民眾可在橋上躺平、看海、看表演，當日也開放野餐活動。至於通車典禮則於5月9日晚間舉行，活動將以「感恩，美好之夜」為主題，邀建造大橋的工程英雄們參與，並由雲門舞集演出全新作品《光鏈》，宣告淡江大橋完工通車，並獻上最美的祝福。

淡江大橋被美國CNN評選為「2025年全球11大重要建設」。（公路局提供）

淡江大橋將於5月開放通車，公路局宣布推出9項通車系列活動，邀全民一起走上淡江大橋。（記者李佩玲攝）