淡江大橋5月通車 9項活動陸續開跑邀全民參與

（中央社記者余曉涵台北15日電）淡江大橋將在5月通車，交通部公路局今天表示，除了原本對外宣布的路跑及自行車活動外，還規劃健行、音樂會、遊行、野餐、通車之夜、攝影比賽及繪畫比賽，9項活動陸續開跑。

淡江大橋預計今年5月通車，交通部公路局、新北市政府與內政部國土管理署等單位今天舉辦「淡江大橋通車系列活動宣告」記者會，宣布除了路跑及自行車活動，將舉辦一系列活動，讓民眾在通車前可以親近淡江大橋。

公路局長林福山表示，希望透過系列活動，讓全民可以感受到淡江大橋的建設成果，未來淡江大橋將成為台灣的新地標。

公路局指出，9項系列活動包含運動、文化、音樂、藝術及工程領域，活動內容包含路跑、自行車、健行、遊行、音樂會、野餐、通車之夜、繪畫比賽及攝影比賽。

繪畫比賽及攝影比賽即日起開跑徵件，路跑及自行車活動預計在4月18日及19日舉辦；健行及遊行活動預計在4月25日及26日舉辦；音樂會及野餐在5月2日到3日舉辦；通車之夜預計在5月9日舉辦。

公路局北區公路新建工程分局長陳永傑說，健行活動預計讓民眾可以在通車前踏上淡江大橋，近距離感受橋的體驗；遊行活動將打造5米高的小鹿造型汽球，邀請民眾手持紅色氣球走上大橋。

陳永傑表示，音樂會預計邀請管弦樂團及歌手帶來精采音樂表演；野餐活動邀請民眾自備野餐墊在淡江大橋上野餐，也將設置100座的躺椅區，讓民眾可以躺在淡江大橋上看雲、聽海。

陳永傑指出，通車之夜是為了向工程人員致敬，雲門舞集將帶來專門為淡江大橋通車編排的作品，且將是全球首演。

公路局表示，除了路跑、自行車以及野餐的躺椅區外，其他活動開放全民參與，不需要報名也沒有名額限制，後續各項活動細節規劃將再對外公布。

另外，有關公路局去年曾向經濟部智慧財產局申請淡江大橋商標一事，林福山強調，當初申請初衷是認為淡江大橋是公共財，不希望被惡意商標蟑螂獨佔，未來不管審查結果如何，淡江大橋都是屬於大家的，公益使用上「沒有問題」，公部門行政使用上也「沒有問題」。（編輯：管中維）1150115