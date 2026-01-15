淡江大橋5／12通車！世界級「黑色糖漿」鋪面曝光 耐用120年

交通部長陳世凱15日說明淡江大橋工程亮點。（陳君瑋攝）

國內重要地標工程淡江大橋今年5月12日將通車，去年9月橋體全線貫通後，為完善結構安全，提升行車舒適度，交通部公路局正施作斜索阻尼、景觀燈柱安裝及高性能GUSS瀝青鋪設等亮點作業，其中雙層鋪面特別採更穩定材質，如黑色糖漿牢牢黏附，未來不會因重車通過、鋼橋熱脹冷縮而變形，上層鋪面若在正常使用情形下，約5至6年需檢視道路是否劣化，若有則需啟動刨鋪作業，此鋪面也較一般道路成本貴約4倍。

由國際知名建築師札哈·哈蒂（Zaha Hadid）事務所操刀，以「雲門舞集」舞動姿態為靈感，全球跨距最長的單塔不對稱斜張橋「淡江大橋」，是國人重視的國家重大建設。

未來完工通車後可縮短淡水與八里間約15公里的路程，節省約25分鐘車程，紓解台2線竹圍段17％與關渡大橋30％交通量，也串聯台64線直達五股及板橋，更兼具公路景觀、環境生態與觀光發展之深度意義。繼主橋體完工後，施工團隊開始進行更細部的橋面施工，提升路面耐用度、行車舒適性並確保主橋結構的穩定。

公路局北區公路新建工程分局第三工務段長鄭閔中指出，在提升路面耐用度上，淡江大橋路面採鋼床板GUSS瀝青混凝土鋪面，這是專為鋼橋設計的高性能鋪面材料，為防止雨水滲入鋼床板，杜絕鋼材銹蝕導致疲勞破壞，於鋪面底層導入關鍵技術GUSS瀝青混凝土，為鋼床板打造一道可靠的防水保護層。

鄭閔中說，此鋪面特性像「把一鍋高溫、流動性極佳的黑色糖漿均勻倒在鋼板上」，能牢牢黏附、自然找平，並具防水、防車轍（避免鋪面些微變形）與高溫穩定性，這項工法可讓鋪面不會因鋼橋熱脹冷縮或重車通過鬆動或變形，提升橋面耐久性與行車舒適度，為未來長期使用奠定良好品質基礎。

「昨天才剛鋪完主橋！」鄭閔中補充，淡江大橋鋪面下層為GUSS瀝青混凝土，上層為改質瀝青，各舖4公分，若在正常使用道路、沒超載情況下，上層鋪面約可使用5至6年，屆時就要檢視鋪面是否劣化，若有劣化情況，就需啟動刨鋪養護作業，全橋預計3月底至4月初鋪完。

負責鋪面工程的建中工程董事長陳吉輝分享，淡江大橋鋪面使用來自中南美洲千里達湖的天然瀝青，會像麥芽糖一樣「黏」在鋼板上，不會有空隙，保護鋼板可長期使用，延長橋梁壽命，這種鋪面成本約為一般道路鋪面的4倍以上，也因工程較大型，施工時間也花了3個多月。

另外，淡江大橋最醒目的視覺焦點，是如琴弦般放射而出的「斜拉鋼索」，淡水與八里端共有94束，這也是撐起整座橋梁的核心構造，每根斜索上配置的阻尼與主橋隔減震系統，共同抵抗強風與地震所引起的震動，其中設置於主橋塔的HFR（液態黏滯性阻尼器），每支阻尼力750t、總阻尼力5,250t，衝程±40cm，以經常性地震維持無損壞、偶發大地震僅有產生小損壞可手動復位，確保主橋結構之穩定與長久安全，未來淡江大橋將會是北海岸交通的生命線，可耐7級震度。

鄭閔中提到，搭配斜拉鋼索配置，共有126支景觀燈柱設置在鋼索之間，每根燈柱的高度與角度皆不同，形成與斜索呼應的節奏韻律，不僅提供照明的功能，透過光影的律動，帶出宛如舞者般翩翩起舞的設計理念，目前已安裝完成80支，預計1月底前全數完成。

交通部長陳世凱也指出，淡江大橋擁有全台橋梁伸縮量最大的伸縮縫，是從瑞士運來的，一般橋面伸縮幅度約20至30公分，淡江大橋伸縮幅度可達90公分，未來不管遇到強風、地震、氣候、溫度等狀況，橋梁需要伸縮時，都已做好準備。

公路局表示，隨淡江大橋各項工程進度順利推進，後續施工團隊將持續以最謹慎態度，在兼顧安全、品質的前提下，持續努力朝5月12日通車目標穩健前進，未來淡江大橋主橋耐久性年限為120年，期望通車後將為北部交通與經濟注入新動能，並成為台灣工程技術的最佳典範。

