淡江大橋5/12通車 交通部列「國門地標」建設首位

淡江大橋即將在5月12日通車。(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕由交通部公路局獨立建造的淡江大橋，即將在5月12日通車，交通部今(10日)舉辦年終記者會，說明今年施政展望，並將淡江大橋列為「國門地標與都市翻轉」首位，也強調會全力趕工桃園機場第三航廈主體工程。

交通部長陳世凱今天在年終記者會上說明今年交通部的工作展望，他第一個就提到交通部的建設，淡江大橋將在今年5月通車，許多民眾期待已久的北台灣新地標即將完工，以後往返淡水八里更輕鬆。

淡江大橋主辦機關為交通部公路局北區公路新建工程分局、中興工程顧問公司設計，營造廠商為工信工程公司。交通部公路局日前宣布，4月25日起至5月3日止，每個週末都將推出開放全民參與淡江大橋體驗活動。

第二項則是鐵路地下化有進度，台南鐵路地下化預計12月達成首階段通車，讓古都交通不再因鐵軌有隔閡；10月桃園市平鎮臨時站也會通車，服務桃園通勤族。另外交通部也正在做桃園機場第三航廈，正全力趕工，讓台灣機場更有國際競爭力。

另外，陳世凱也提到，高鐵公司將購買新車，第1組新世代列車N700ST列車預計8月抵台，運量增加、坐起來更舒服，尖峰時間不再擁擠；在「鄉鄉有公車」部分，全國偏鄉運輸涵蓋率已達95%，今年會持續佈建偏鄉運輸；觀光部分，交通部觀光署啟動「微笑南灣」計畫，拚一兆元觀光產值。

陳世凱最後說明，在AI加入氣象監測部分，氣象署與NVIDIA合作，用最強的AI模式精準掌握第一時間的氣象防災資訊；攸關行人交通安全部分，交通部要求各縣市路口停止線退縮、路口照明改善，還有汽車隔熱紙新規定。

