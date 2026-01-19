淡江大橋5/12通車 最新施工亮點揭密開箱
眾所矚目的國際級工藝鉅作「淡江大橋」將於5月12日通車。交通部長陳世凱也在日前率領媒體開箱這座被美國CNN評選為「2025年全球11大重要建設」的國際級工程，同時探訪外界不知道的施工秘辛。
全球精品級大橋工藝 94根斜索拉出防火耐震安全網
台灣首座採用國際競圖方式設計的「淡江大橋」，是由全球首位榮獲普立茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize)的女性得主札哈‧哈迪(Zaha Hadid)設計，預計5月12日通車後，將成為全球第一座同時擁有輕軌路廊、快車道、機慢車道、自行車道與人行道的大橋，也是全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋。
隨著大橋在去年9月16日合龍，更多的精品級工藝技術也在日前一一曝光。交通部公路局北區公路新建工程分局第三工務段段長鄭閔中指著這座主橋長920公尺、主橋塔高200公尺，主跨距達450米，側跨距也寬達175米的新橋，強調未來淡江大橋不僅可抗震度7級的強震，橋面也可承受16級的強陣風、橋塔更可承受17級的強陣風。鄭閔中說：『(原音)我們淡江大橋位於淡水河口，首先就是面臨東北季風的挑戰，另外它有水流、有波浪、有潮汐交匯，所以受風力跟地震力的影響都非常大。所以我們有做相關的隔、減震設施，耐震能力可以達到7級；以及設計階段，我們在丹麥的風洞試驗室有作風洞的試驗，所以我們耐風的等級也可以達到16級以上的陣風，都是安全無虞的狀況。』
鄭閔中表示，淡江大橋和其他斜張橋最大的不同，就是採用漂浮型的斜張橋，可在地震來臨時，透過位移的方式來消散地震力；此外，主橋塔下方還設置了7支瑞士製造的液壓式阻尼器HFR，總阻尼力達5,250噸，可抵銷7級的地震力。
更重要的則是橋塔兩端撐出整座橋梁安全的94根斜拉鋼索，裡頭不僅有奧地利生產製造的歐規鋼絞線，外頭的鋼製套環內更藏有抗震與抗高溫的秘密武器。鄭閔中說：『(原音)這兩邊的斜索，不只根數不一樣、長度不一樣，每根斜索拉的預力也不一樣，透過縝密精確的計算，來控制我們整個橋體呈現力平衡的狀況。整個斜拉鋼索就是八里側有27對、淡水側有20對，最短的一根將近100公尺，最長的一根有到440公尺。整個斜拉鋼索最特別的就是從橋面以上3公尺的地方，有一圈鋼製套環，就是裝阻尼器的位置，裡面還有裝設防火毯，它的耐熱度可以到(攝氏)1,100度，可以連續承受45分鐘這樣溫度的考驗。』
針對公路局無法開放新北市政府在橋上施放煙火的問題，鄭閔中也說明，主因是在鋼環上方的HDPE套環耐熱度只有攝氏210度，無法忍受1千度以上砲彈型煙火高溫，才會建議新北市政府在平台船上施放煙火，與淡江大橋相輝映。
鄭閔中指出，事實上，要將這94根、最長400米的HDPE套環拉到100米以上的高空，再固定於橋塔柱上，過程既辛苦又困難。
交長開箱 看見大橋的內在美與外在美
多次視察淡江大橋施工進度的交通部長陳世凱日前率領媒體開箱橋面上最新的工程進度，其中如同高溫的黑色糖漿均勻流動在鋼板上，可杜絕鋼板與空氣接觸、永久不生銹的GUSS瀝青鋪面，成為一大亮點。陳世凱說：『(原音)這個橋面因為是用鋼板做的，這個地方又接近出海口，海風的鹹度比較高，侵蝕性也會相對高一點。所以我們這個瀝青的鋪面其實用了蠻特殊的GUSS的瀝青材料，它有高的流動性，而且有高的密合性，可以密合到零透水，因為我們擔心未來的鋼板橋會有侵蝕的問題，所以我們要用這個GUSS瀝青，做到完全防水的狀態。另外，要完成這個，要用一個「Cooker」車，就是必須要高溫加熱並且攪拌的瀝青車，台灣只有12輛，其中6輛就來服務淡江大橋。』
陳世凱拿著施工單位以GUSS瀝青做成的圓球指出，未來淡江大橋的鋪面就由最底層的鋼板，以及中間厚4公分的GUSS瀝青，還有最上層、同樣厚4公分的改質瀝青組成，可望提升橋面的耐久性與行車的舒適度。
建中工程公司副董事長陳世霖也說明，GUSS瀝青來自加勒比海的千里達湖，全世界只有千里達湖有這種天然瀝青，價格是傳統瀝青的4倍，但27年前他們在苗栗做了台灣第一條鋪設GUSS的新東大橋，迄今都不用重新刨鋪或維修。
陳世霖指出，全台總計有7、8條鋪設GUSS瀝青的橋，包括他們去年鋪設的花蓮大橋，只是鋪設量都非常少，頂多一、兩周甚至一、兩天即可完成，唯獨淡江大橋要花3個多月。他說：『(原音)只要鋪一層GUSS，可以減少鋪好幾層防水措施。然後它的材料是稠狀的「千里達湖瀝青」，跟我們一般的瀝青不太一樣，所以它才有辦法跟橋板緊密結合。而且它也是完全專用的瀝青混凝土車，有點像混凝土車再加熱，它的溫度到(攝氏)220度到250度左右，所以它的施工很刻苦，因為溫度非常地高，它低溫不能做、下雨不能做。但是它不會有孔隙，所以它可以延長橋梁的使用壽命；而且它對伸縮縫的熱漲冷縮非常好，所以行車會更安全。』
此外，陳世凱也指著一根根模仿雲門舞集的舞者翩翩起舞的景觀燈柱，說明全橋總計有126支景觀燈柱，預計1月底會全數安裝完成，而這些燈柱最大的特色就是外柔內剛。陳世凱說：『(原音)這個燈柱其實相當地特別，有10公尺到27公尺都有，因為它長度非常地長，而且我們在橋面上有時候風也會非常地大，所以它的強固性就相當地重要；而且這個燈柱不是直的，幾乎都是斜的，從斜20度到斜70度都有，所以這樣子的角度，你又必須要做到耐風，而且又必須這麼高的狀況底下，它的燈柱鋼板厚度就特別高，我們一般在市區看到的燈柱，它的鋼板厚度大概是0.3-0.6公分，我們這裡的燈柱厚度是將近10倍，也就是3.5公分的厚度。』
首度跨過淡江大橋到八里端的陳世凱還發現，橋端有個台灣最大的伸縮縫，長達5.5公尺，較一般橋面只有30、40公分的伸縮縫大上許多，可讓淡江大橋在遇到特殊天候或地震時，耐受的伸縮空間高達90公分，比其他橋梁多出3、4倍！對此，公路局也說明，主因是一般橋梁長約160米或320米，淡江大橋則長達920米，因此才會需要更大的伸縮空間，至於如此特殊的伸縮縫則是來自瑞士。
國際工程菁英匯聚 台灣無名英雄身影長存
值得一提的是，在這座兼具力與美的淡江大橋施工過程中，匯聚了眾多國際工程菁英，包括英國籍的設計師札哈˙哈迪與德國的顧問公司，主橋塔的PERI模板則集合了德國、日本和馬來西亞的系統化模板團隊，還動用了丹麥的風洞試驗室，斜拉鋼索的鋼絞線則是奧地利進口，瀝青來自加勒比海的千里達湖，伸縮縫來自瑞士，就連人行道的金屬護欄都是義大利生產製造。
與此同時，無法忽略的還有一批台灣無名英雄的身影，包括24小時輪班，全年無休，在主橋塔旁的200公尺高空作業的塔吊司機，不僅白天要組模、晚上還要吊鋼筋，就連吃飯都要從下面吊便當上去。
過去也曾參與金門大橋塔吊作業的宇球公司塔吊司機盧聖文受訪表示，金門大橋是在海中央的平台船上作業，風浪較大，潮差也高達5、6米，因此容易飄浮不定；但是淡江大橋的高度則是金門大橋的兩倍！盧聖文說：『(原音)高度比金門大橋還高，金門大橋大約快100米，這邊像現在高度的話，勾頭上去再下來，1小時差不多4吊而已，等於說勾頭在半空中的時間會比較久；有時候風大的話，下來的勾頭會離我要吊的鋼筋、模板會差10幾米；然後起霧的話是完全看不到下面，因為高度問題，霧來以後，半空中看不到勾頭，就完全靠下面的人去指揮；而且模板也比較大，一開始模板大約4米高或5米高，然後寬度也差不多4、5米，有時候風一吹下來，感覺都快要撞到自己的車廂，那是最危險的。』
盧聖文透露，他最長要待在上面12小時，因此必須少吃、少鹽、少吃辛辣物，以免上班到一半突然肚子痛，下來跑廁所至少要耗掉半個多小時，根本沒辦法。
另一位更重要的無名英雄則是負責打造、安裝、焊接整座橋的鋼箱、鋼構、節塊與機械、甚至景觀燈柱的建山機械企業總經理張慶宗。張慶宗受訪時也坦言自己如何從一個大家都不看好的小建商，努力投入、用心研發，終於讓外界看到他們「足堪重任」。張慶宗說：『(原音)因為我們沒有大鋼構廠的名氣、設備、資金。然後我們就很用心，花很多的時間去研究跟製作，所以這座橋整個鋼構跟機械都我們自己研發、自己設計的。像主橋段它要從下面負11米4到上面26米多，整個30幾米在水底撐起來鋼構，用2千噸的鋼構作支撐，然後在上面架設2千噸的鋼板；主塔也是一樣，那個鋼箱最高的地方是186米，都我們自己裝的。可以說是每個地方都很難，淡水端一塊節塊最重是720噸，八里段最重有500噸。』
公路局透露，這些協力廠商都是承接淡江大橋工程的工信集團找來的協力廠商，當初他們也沒聽過建山機械，也曾懷疑建山的能力，但是由於大廠憂心風險太高，不肯承接，只能讓建山來做，結果建山老闆不僅經常睡在工地，就地解決問題，也因為規模小，老闆一人令下即可動員，效率遠超過大廠，不僅讓建山贏得了信譽，也再度讓國際看到台灣人的韌性。(編輯：沈鎮江)
其他人也在看
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 97
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 19
「火雲邪神」梁小龍離世！遺孀正式發聲：心衰竭搶救6小時
【緯來新聞網】梁小龍以周星馳執導電影《功夫》一角「火雲邪神」翻紅，昨（18日）傳出已於1月14日逝世緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 7
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 46
台灣新生兒10年少一半！少子化將致房市崩盤？他嗆「別被單細胞邏輯綁架」
台灣少子化現象日益嚴峻，根據內政部最新公布人口統計速報，2025全年的新生兒數量，僅約為10年前的一半，創下歷史新低！面對少子化現象，網上掀起討論，有網友認為生育率銳減，將導致房屋供給過剩，有房產專家認為，人口變化對市場最直接的影響，在於鄉村房價跌，都市房價漲，另有知名房市部落客「老黃房市筆記」直言：「少子化導致房市崩盤？別被這種『單細胞邏輯』綁架了」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 30
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 5 小時前 ・ 115
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 12 小時前 ・ 5
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 23
日職》40歲荻野貴司曾想要來台灣加入中職！ 月薪不到6萬轉戰捷克
前日職安打、盜壘王，40歲的外野手荻野貴司，今年球季已經找到新東家，他即將在捷克強隊Draci Brno效力，他簽下5個月的合約，月薪約20幾萬日幣，等於約5-6萬台幣左右，其實荻野貴司也曾考慮到台灣、韓國打球，但沒有機會。TSNA ・ 2 小時前 ・ 3
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 782
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 1 天前 ・ 55
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 10
50%人都有！張嘴「乳白顆粒」飄惡臭 醫曝台灣人1壞習慣害的
發現喉嚨卡卡或「口氣」突然變差，除了可能是肝功能變差或胃食道逆流，也有很大機率是口腔裡長了「不速之客」扁桃腺結石。耳鼻喉科醫師李晏廷提醒，扁桃腺結石除了常見的喉嚨卡卡、口臭之外，還有兩個特殊症狀常被忽略。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發表留言
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 5 小時前 ・ 1
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 56
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 664
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 36
只吃一顆安眠藥，醒來人卻在精神病院？醫師警告這款藥可能引發夢遊
吃了一顆安眠藥，隔天醒來居然躺在精神病院，但卻不知道自己是怎麼去的。這不是電影情節，而是真實案例。藥師洪正憲指出，安眠藥Zolpidem（史蒂諾斯、柔拍）其中一大副作用就是夢遊或複雜睡眠行為，少數人服用後可能做出睡著卻能做事的行為，醒來卻毫無印象。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
獲利飆316%！大研生醫1拆10生效 新股今亮相「開盤鎖漲停」2關鍵曝光
保健品大研生醫（7780）受惠2025年營收、獲利雙雙創下歷史新高，在完成股票面額「一拆十」的資本調整後，今（19）日以新代碼「大研生醫*」正式恢復上市交易。由於入手門檻大幅下修，加上基本面強勢護航，股價一開盤即跳空直奔20.35元漲停鎖死，爆出逾3.3萬張天量，市場買氣很熱！三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 6