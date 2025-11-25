淡江女學生「摔落舞台背板」消失 自嘲：我去了一趟無限城

淡江女學生摔落舞台背板。（圖／翻攝Threads@moss941005）

淡江大學校慶路跑活動中，一名熱舞社女學生在表演時意外摔落舞台後方，整個人被舞台背板吞沒，嚇壞現場觀眾和表演同伴。雖然女學生隨後狼狽地爬回舞台，並在社群媒體上自嘲「去了一趟無限城」，但此意外事件引起網友共鳴，紛紛分享類似的舞台意外影片。醫師提醒，從約1.5公尺高的舞台墜落可能導致尾椎受傷、椎間盤突出、扭傷甚至骨折等風險，呼籲民眾注意安全。

淡江大學為慶祝75週年校慶，於23日舉辦校園路跑活動，並邀請熱舞社學生進行街舞表演。然而，一段令人驚訝的畫面被記錄下來：一名女舞者在熱舞過程中，突然從舞台後方摔落，頭部重擊舞台邊緣後，整個人被舞台背板吞沒，瞬間消失在觀眾視線中。這一幕嚇壞了台下觀眾，而其他舞者只能硬著頭皮繼續表演。

所幸，這名女學生很快從舞台後方爬回來，其他表演者立即上前關心她的狀況。事後，這位女學生在社群媒體上發文自嘲這次意外，表示雖然又痛又好笑，像是「去了一趟無限城」，還幽默地說自己「帶著勝利回來了」，安撫大家不用擔心。這次意外造成她落枕，但仍展現出敬業精神，試圖繼續完成表演。

男學生跳舞表演摔落舞台背板。（圖／翻攝Threads@ming.__.m）

這則貼文引起廣泛迴響，許多網友也分享了類似的舞台意外影片。其中一段影片顯示，一名穿著棒球外套的男舞者在表演中右腳往後踩空，整個人翻下舞台，更令人驚訝的是，其他表演者似乎完全沒注意到他的消失。另一段13年前台北嘉年華的影片中，一名黑髮舞者在表演時，因舞台空間不足，雙腿卡在舞台外面，嚇得趕緊爬回來，幸好被前面的人擋住沒被發現，隨後站起來回到位置繼續表演。

舞者跌下舞台緊急用手扶著背板。（圖／翻攝Threads@sosjd92013）

骨科醫師林佑璉提醒，從約1.5公尺高的舞台摔落可能帶來多種風險。他表示，屁股後緣的尾椎骨若受撞擊，很容易造成疼痛；若是屁股著地，原本椎間盤就不好的人可能因撞擊導致椎間盤突出；手部或腳踝著地則可能造成輕微扭傷，嚴重的話甚至會骨折。林佑璉強調，若碰撞的部位出現疼痛、腫脹，甚至麻木或無力的情況，務必就醫檢查。

