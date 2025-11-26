淡江校友金馬雙喜 《大濛》、《我家的事》

▲《大濛》導演陳玉勳以該片拿下金馬獎最佳原著劇本獎。（圖／記者蘇詠智攝）

[NOWnews今日新聞] 第62屆金馬獎甫結束，淡江大學校友表現搶眼，橫掃最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計以及觀眾票選最佳影片獎的《大濛》導演為教資系校友陳玉勳；拿下最佳改編劇本與最佳男配角的《我家的事》則是由大眾傳播學系校友潘客印執導。淡江大學表示，兩位校友以真實、溫度與創作力，讓台灣故事在華語影壇持續閃耀。

陳玉勳曾以《消失的情人節》在第57屆金馬獎，同樣獲得最佳劇情長片與最佳原著劇本；今年再以《大濛》展現成熟又深刻的敘事功力。他以詼諧中帶著溫度的筆法，從小人物視角切入白色恐怖時代，聚焦「如何活下去」的生命韌性，而非受難敘事，使作品在幽默與感傷之間引領觀眾重新理解歷史。

典禮上，他感動表示：「這座獎很沉，拿在手上很實在。」並向團隊所有參與者致謝，同時致意為台灣自由民主奠基的前輩，「人會消失，但風景會留下來」。《大濛》於金馬影展上映後，更連續12天蟬聯觀眾票選榜首，顯示作品深受喜愛。陳玉勳的大學同窗以及曾實習的淡江影棚校園媒體也號召淡江人以口碑場支持《大濛》，氣氛溫馨熱烈；陳玉勳特地表達謝意，感動母校的鼓勵。

另一位淡江校友潘客印身兼導演，以改編自身經驗的作品《我家的事》拿下最佳改編劇本。他在典禮上感性分享，人生與電影一樣會「卡關」，但依舊要努力向前。他感謝投資者、劇組夥伴及家人的支持，「看到你們像從天上飛下來、抱著一疊錢，願意支持這個故事，我真的非常敬佩。如果有一天我有能力，我也會像你們一樣伸手拉別人一把。」

潘客印表示，創作過程中，是團隊與家人陪他度過艱難時刻，他深深感謝劇組、朋友與演員們，以及他最愛的家人，還有「謝謝電影的寬容，讓我這樣一個平凡人，可以把自己的故事放到大銀幕上，與觀眾分享。」其真摯告白，也成為典禮中的動人亮點。

