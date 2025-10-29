淡江75校慶遇上民歌50 「唱自己的歌」策展、對談 串起跨世代青春記憶
即時中心／綜合報導
台灣民歌運動讓「唱自己的歌」成為華語音樂的重要思想，鼓勵年輕人用自己的語言創作並演唱歌曲，這段影響深遠的音樂浪潮與淡江大學有著深厚淵源。淡江堪稱是校園民歌的濫觴，在台灣民歌運動邁入50週年的2025年，該校也迎來創校75週年的重要時刻。為喚起校園民歌與世代共同的青春記憶，淡江大學特別推出「唱自己的歌」系列活動，透過展覽、步道巡禮與演唱會，重現民歌年代的清新旋律，並以音樂為媒介，串連淡江人與母校的情感，邀請教職員生及校友一同對話，唱出屬於淡江的青春篇章。
系列活動將於10月底，在淡江大學淡水校園熱鬧展開，首先登場的「民歌50週年回顧展」，自10月28日至10月31日在黑天鵝展示廳展出，以「唱自己的歌」為核心精神，回顧民歌運動在台灣社會的誕生與傳承，並聚焦淡江在其中扮演的重要角色。透過音樂、影像、文物與互動體驗，展現民歌所蘊含的青春理想與自由靈魂，讓觀眾重返那個充滿旋律與夢想的時代。
10月31日中午「唱自己的歌・跨世代的青春對話」，將由知名民歌手，國際貿易學系李建復校友，與獲得2025年第36屆金韶獎最佳人氣獎的林翊妤同學展開對談，藉由雙方的分享，進行世代間的「傳承與對話」。武士戎學務長表示，金韶獎是由淡江大學吉他社主辦的全國性創作暨歌唱大賽，發掘眾多音樂工作者，「曾經獲得金曲獎肯定的林生祥、盧廣仲、添翼創越工作室創辦人鍾成虎、台北愛樂電台節目主持人雷光夏、知名音樂製作人徐清源等人，都是淡江校友。」
臺灣民歌運動邁入50週年，淡江大學也迎來創校75週年，特別推出「唱自己的歌」系列活動。（圖／淡江大學提供）
10月31日下午2時，校方將舉辦「民歌步道巡禮」，邀請教職員生與校友漫步牧羊草坪及校園角落，沿途探索民歌精神的在地印記；同日晚間6時30分在學生活動中心舉行的「民歌50演唱會」，將以「唱自己的歌」為主題，邀請淡江大學校友，楊祖珺、李建復與中生代歌手同台獻唱，讓經典旋律喚起跨世代共鳴，熟悉的歌聲再次飄揚淡水山海之間。
緊接著，11月1日下午5時30分在學生活動中心登場的「校慶演唱會──青春記憶 Our Youthful Memories」，由淡江大學中華民國校友總會莊子華總會長熱情贊助，邀請新世代創作樂團與歌手接力登場，以搖滾、民謠與抒情音樂，唱出屬於當代的青春故事，為11月8日校慶典禮暖身，展現淡江精神的傳承與創新。更多活動詳情歡迎追蹤「淡江大學75週年校慶系列活動Instagram」。
