淡海及安坑輕軌常客回饋金逾440萬待領 1月底到期歸零 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北捷運公司推出的「持電子票證搭乘輕軌累積滿200元回饋50元」常客回饋計畫，廣受通勤族好評。經統計，114年度累積之回饋金，兌換期限將於今（115）年1月31日截止。截至114年12月底統計，淡海及安坑輕軌合計仍有超過3萬4千張票卡、總金額逾440萬元的回饋金尚待領取，其中甚至有單張票卡累積回饋金高達2,850元尚未兌領。

由於距離回饋金到期僅剩不到2週，新北捷運公司提醒常搭輕軌的民眾，進出站時請務必確實刷卡以累積里程與金額，並請儘速檢查手邊的電子票證，前往各車站機台「嗶」一下，將累積的回饋金領進口袋。

廣告 廣告

新北捷運公司表示，為實質回饋長期支持輕軌的旅客，凡持電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）搭乘淡海及安坑輕軌，當月累積票價滿200元即可回饋50元（等同75折優惠）。依據最新數據顯示，截至114年底，全系統兌換率僅約22.2%，顯示仍有許多民眾尚未領取。其中淡海輕軌約有2萬4千餘張票卡、安坑輕軌約有9千7百餘張票卡未兌領，未領取總金額高達441萬餘元。

新北捷運公司提醒，114年度產生的回饋金，領取期限保留至115年1月31日止，一旦過了期限將全數歸零無法補發。

至於回饋金怎麼領？新北捷運公司表示，只要簡單3步驟，兌領方式相當簡便，民眾無須至櫃檯排隊，利用各車站內的「售票加值機」即可完成：1. 感應：將票卡放置於機台感應區。2. 查詢：點選螢幕「6筆交易查詢」，確認「可回饋金額」。3. 加值：點選「現金回饋」按鈕，金額即自動加值至票卡電子錢包中。

新北捷運公司補充說明，回饋金計畫適用於一般票、學生票、社福票及兒童票，但前提是必須「使用票卡內儲值金扣款」才可累積；若民眾使用「基北北桃1200定期票」或「社福點數」扣款，因未實際扣除電子錢包餘額，則無法累積回饋金額。