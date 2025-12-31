淡海國小勇奪建築雙料大獎 展現新北城市願景

記者林普天／新北報導

以前瞻校園設計與深具在地文化的建築美學脫穎而出，新北市淡海國小一舉榮獲「2025國家卓越建設獎－最佳環境文化類」及「建築園冶獎－公共建築類」2項全國指標性大獎，成為全臺少見從文化共融、永續環境與智慧科技3大面向整合打造的教育建築代表。新北市教育局今（31）日與新北市長侯友宜分享榮耀。

侯友宜表示，「國家卓越建設獎」與「建築園冶獎」皆為國內最具公信力的建築大獎，評選指標橫跨環境永續、社會價值、公共性與創新美學。淡海國小同時奪得雙獎，代表從基地思考、空間語彙到教育實踐均受到高度肯定，也展現新北教育建築兼具文化深度與創新力的城市願景。

廣告 廣告

教育局說，淡海國小的雙料獲獎象徵新北教育建築正邁向新里程碑，讓校園不只是學習場域，更成為社區共享的公共空間，展現新北打造「世界城市美學校園」的跨域示範，引領臺灣教育建築開創新的方向。

新北市教育局與新北市長侯友宜分享榮耀。(新北市教育局提供)