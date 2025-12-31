淡海國小勇奪建築雙料大獎 打造教育建築新典範





新北市淡海國小以前瞻校園設計與深具在地文化的建築美學脫穎而出，一舉榮獲「2025國家卓越建設獎－最佳環境文化類」，以及「建築園冶獎－公共建築類」兩項全國指標性大獎，成為全臺少見從文化共融、永續環境與智慧科技三大面向整合打造的教育建築代表。教育局今（31）日於市政會議獻獎分享榮耀。

侯友宜市長表示，「國家卓越建設獎」與「建築園冶獎」皆為國內最具公信力的建築大獎，評選指標橫跨環境永續、社會價值、公共性與創新美學。淡海國小同時奪得雙獎，代表從基地思考、空間語彙到教育實踐均受到高度肯定，也展現新北教育建築兼具文化深度與創新力的城市願景。

廣告 廣告

淡海國小校舍於113年8月啟用後即成為淡海新市鎮亮點地標，校園設計以「樂學淡海・航向未來」為公共藝術主題，運用舢舨及風帆等意象象徵孩子啟航逐夢，空間融合淡水海洋自然、生態紋理與在地人文記憶，處處可見淡海文化的延伸。建築團隊運用自然通風、日照導入、植栽遮蔭等綠建築概念，大幅改善新市鎮常見的西曬、風切與噪音問題，打造節能舒適的智慧校園。

淡海國小校長蘇穎群指出，校舍格局跳脫傳統框架，導入智慧科技與跨域學習空間，包括創客教室、手作教室、多功能活動中心、自立廚房與高機能教室配置，讓教與學更具彈性。充足採光、寬敞動線與校園無障礙設計，更讓學習環境兼具友善、安全與溫度，深受師生家長好評。

教育局表示，淡海國小的雙料獲獎象徵新北教育建築正邁向新里程碑，讓校園不只是學習場域，更成為社區共享的公共空間，展現新北打造「世界城市美學校園」的跨域示範，引領臺灣教育建築開創新的方向。

更多新聞推薦

● 入冬最強冷氣團南下 元旦起急凍、低溫恐探7度以下