淡海新市鎮即將有大遠百進駐？Google地圖引發熱議 市議員鄭宇恩曝真相

淡海新市鎮要有大遠百了？昨晚有淡水民眾發現，在Google地圖頁面中，家樂福淡新店對面的空地出現「遠東百貨」的地標，引發熱烈討論，不少民眾表示歡迎，認為如果遠百進駐，淡海新市鎮能更加繁榮發展。然而新北市議員鄭宇恩查證表示，目前該基地尚未有明確得標業者，也就是沒有決定由特定百貨進駐的情況。

新北市議員鄭宇恩查證表示，目前該基地尚未有明確得標業者，也就是沒有決定由特定百貨進駐的情況。（圖／翻攝畫面）

鄭宇恩指出，今日有許多民眾都問起淡海出現大遠百地標，是真的還是假的？目前輕軌淡水行政中心站旁的土地，除了正在興建的淡金安居社會住宅，另外有兩筆土地，分別是捷運開發區及產業開發區，目前都尚未有人得標。

鄭宇恩說明，捷運開發區是由新北市政府捷運工程局辦理，去年底已舉辦招商說明會，目前正製作招商文件，預計今年3月公告招商、8月開標。經評選確認投資人後，才能確定開發大樓規劃內容；產業專用區則是內政部國土署經管，目前招商方案仍在內部評估中。

鄭宇恩也說，相信大家會如此踴躍討論，肯定也是期待新市鎮有更好的發展；她會繼續努力，爭取大家期待的學校、圖書館、醫院、市場和更多民生建設。

