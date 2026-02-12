淡海新市鎮紅火蟻窩密集現蹤人行道 農業局2／13會勘

淡海新市鎮部分道路人行道與路緣石旁，出現多處新堆起的紅褐色蟻窩。（圖／議員鄭宇恩）

民進黨新北市議員鄭宇恩指出，淡海新市鎮紅火蟻蔓延情況多年未見明顯改善，近期更在人行道上密集出現多處蟻窩，憂心恐與土方管理及既有防治措施不足有關，要求市府全面檢視防治策略。新北市農業局回應，已排定2月13日會同國家紅火蟻防治中心前往會勘，將依環境類型評估適用防治方法，並輔導里辦公處加入自主防治計畫。

據了解，淡海新市鎮部分道路人行道與路緣石旁，出現多處新堆起的紅褐色土丘，部分蟻窩緊鄰草皮與排水孔邊緣，甚至延伸至行人經常行走的動線。土丘鬆軟、表面可見細碎土粒堆積，數量分布零星卻密集，讓居民憂心若不慎踩踏恐遭螫傷。

鄭宇恩表示，紅火蟻在新市鎮蔓延情況近年來始終未見好轉，如今在人行道上密集出現蟻窩，顯示防治作為恐有檢討空間。她建議市府除加強例行投藥與清除作業外，也應追查擴散源頭與土方流向，釐清是否因工程回填、土壤移動導致疫情擴散，「不要等到紅火蟻持續朝人口密集區域擴散，對人與動物造成嚴重威脅後才來補救。」

農業局表示，本案已訂於2月13日上午10時，偕同國家紅火蟻防治中心至淡海新市鎮現地會勘，將依不同環境類型，如草地、道路邊坡及人行空間等，評估最適防治方式，同時請該里加入自主防治計畫，透過社區通報與巡查強化管理。

農業局也提醒，民眾若發現疑似紅火蟻土丘，切勿碰觸或侵擾，以免遭螫傷，可撥打1999市民專線通報，由專業防治人員協助處理。若不慎遭紅火蟻螫傷，應以肥皂水清洗並冰敷患部，避免抓破膿皰以防感染，並留意是否出現全身性過敏反應，如有不適應立即就醫。

