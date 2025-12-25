淡海橋河共演煙火秀迎2026
記者吳瀛洲∕新北報導
新北市跨年盛事「閃耀新北一三一四跨河煙火」將於卅一日登場，當晚八時廿六分將施放長達十三分十四秒、共三萬五五二０發的三幕式煙火展演，並以淡江大橋為視覺軸線打造全台唯一「橋河共演」煙火秀；市府公布淡水端及八里端兩岸十大最佳觀賞點，邀請民眾在淡水、八里兩岸選擇最合適的視野地點，欣賞跨河共演的壯闊煙火景象，迎接二０二六年。
新北市府公布十處最佳觀賞點，包括淡水端金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、漁人碼頭（觀景平台）、滬尾藝文休閒園區，及八里端十三行博物館、十三行文化公園、觀海長堤賞鳥區、水筆仔公園、漫步廣場和八里左岸河濱公園。這些地點視野開闊、腹地寬敞，適合欣賞跨河煙火。
市府文化局指出，「閃耀新北一三一四跨河煙火」今年打造全台唯一跨河雙舞台，淡水端舞台位於淡水漁人碼頭觀海廣場「星光舞台」，八里端則於八里永續環境教育中心前廣場「星月舞台」，並分別規劃有「閃閃市集」與「微光市集」；及匯聚國內外超強卡司前來自卅一日下午四時起登場飆唱，至當晚八時廿六分施放煙火，打造一場融合火焰、光影、音樂的沉浸式煙火藝術盛宴。
文化局並公布演唱超強卡司，淡水漁人碼頭「星光舞台」邀請YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、小男孩樂團、新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團、金曲歌王蕭煌奇和新北在地藝人李炳輝、全方位樂團及壓軸韓國人氣天后HWASA。八里左岸「星月舞台」則由OPEN!家族、PALLAS 帕拉斯、babyMINT、梁文音、動力火車、U:NUS、陳華、以莉．高露Ilid·Kaolo、梁舒涵、賴晏駒LAI、全球大勢新興女團Baby DONT Cry及日本人氣創作歌手樋口愛壓軸演出。
