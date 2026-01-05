淡海缺書香 民代催設圖書館

新北市淡海新市鎮公共閱讀空間不足，國民黨議員陳偉杰於民國114年底辦理協調會，要求加速設置圖書館。新北市教育局表示，相關用地與都市計畫仍須依法定程序審議；新北市立圖書館則回應，將評估於淡海新市鎮設置臨時閱覽服務據點，補足閱讀需求空窗期。

陳偉杰邀文化局、教育局、新北市立圖書館等機關辦理協調會，直指淡海新市鎮人口快速成長，卻缺乏基本公共閱讀空間，對親子家庭、學生、長者及未來社宅住戶並不公平。

會中討論教育局現推動的「淡水國中增設淡海新市鎮校區新建校舍工程」，已於去年9月完成第一階段規畫審議，預計115年1月召開第二次會議，並研議結合新北市立圖書館提出約211坪圖書閱覽室的參建需求。對此，陳偉杰肯定進展，但也提及預計至121年完工前，淡海新市鎮的閱讀需求不應出現長達數年的空窗期。

陳偉杰要求新北市立圖書館盡速評估以「公私協力」方式，先行設置臨時閱覽服務據點，並點名台北海洋科技大學、亞東科技大學創新育成中心及未來新建案的公益回饋空間等既有場域，作為短期可行方案，讓孩子與居民能先有書看、先有地方閱讀。

教育局表示，淡海新市鎮特定區都市計畫由國土署主政，文小用地依法以國小使用為原則，若涉及用途或區位調整，仍須依都市計畫法定程序辦理，教育局將在相關會議中持續提供人口成長與教育需求評估意見。

新北市立圖書館表示，除配合淡水國中新校舍工程提列圖書閱覽室需求外，將於完工前另覓適切空間設置臨時服務據點，提供借閱證申辦、預約取書、還書、閱報、自修等服務，並搭配行動書車及館外書展，補足淡海地區閱讀資源。