淡海輕軌二期推動 淡水人憂「邁阿密海岸線」消失

淡海輕軌第二期規畫持續推動，但淡水沿岸一帶因成排中東椰棗與夕照景緻，被居民稱為「淡水邁阿密」，隨工程進度逼近，地方憂心景觀將遭破壞，議員強調中東椰棗與河岸夕照是淡水人的共同記憶，呼籲市府在工程規畫中盡量保留樹木與視覺地景。捷運局則回應，因路幅不足確實需拓寬與植栽移植，但會「盡最大努力」保留淡水邁阿密風景。

新北市議員陳家琪表示，淡水中正路到金色水岸一帶，是許多居民每天回家必經之路，海風、夕陽和椰棗樹影早已成為淡水人生活的一部分。「再忙的人，只要經過那段路、看見夕陽灑在河面上，心情都會安靜下來。」她說，淡海輕軌二期雖是必要交通建設，但居民普遍擔心沿線施作可能讓熟悉風景消失，希望市府在設計初期就審慎評估，盡量避免移除樹木。

陳家琪指出，若工程因路幅需求不得不移植，也期盼完工後能恢復原貌，「建設可以推動，但記憶與生活風景不能被輕易抹去。」她強調，市長已回應會請捷運局在規劃階段仔細檢視景觀保留方式，讓這段海岸線的意象能被延續。

新北市議員鄭宇恩則說，根據了解，淡海輕軌二期沿線因道路寬度限制，綠帶確實面臨調整，市府在規劃輕軌時，不僅要照顧人行道與自行車流線，也應兼顧觀光定位，保留淡水歷史街景與綠化空間，「不該以工程需求為優先，忽略了地方的文化記憶。」

捷運局表示，淡海輕軌二期全長約3.32公里，規畫6座平面車站，路線行經中正路、淡水老街後段後轉入金色水岸，未來將兼顧觀光動線與低碳運輸。捷運局說明，因沿線部分路幅過窄，基本設計階段已評估須辦理道路拓寬與植栽移植，但會盡力降低影響，並研議部分路段原地保留的可行性。

捷運局指出，植栽移植計畫已於2023年獲環差審查同意，目前依主管機關意見修正中，待複審後才會啟動移植工程。移植樹木預計調往濱海路三段、新市五路沿線綠地，該區已有多種棕櫚類樹種，環境較適合後續生長。局方強調，未來主體工程將納入景觀補償與綠帶重塑，「會盡最大努力保留『淡水邁阿密』的地景特色。」

