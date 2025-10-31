淡海輕軌二期進度再進一步 內政部都委會通過都計新北將辦再公展

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府推動淡海輕軌二期建設，城鄉發展局長黃國峰指出，此案都市計畫由內政部都市計畫委員會於10月28日決議通過「變更淡水都市計畫(配合淡海輕軌運輸系統第二期路網)」案，從捷運淡水站銜接至漁人碼頭站，後續將依決議內容辦理再公開展覽暨說明會，再進行都計報核；二期路線將與一期連接，有助於淡水河畔觀光及低碳運輸之發展。

城鄉局介紹，淡海輕軌一期自通車以來，已成為當地民眾通勤、遊憩的交通命脈之一，因淡海新市鎮人口快速成長，原有路網逐漸飽和，市府推動淡海輕軌二期計畫，二期規劃與藍海線一期銜接；當地民意訴求，輕軌不應進入淡水老街，因此二期延伸至中正路老街至觀潮廣場後，將轉進河岸地區，路線全長約3.32公里，共設置6座平面車站。

廣告

城鄉局表示，內政部都委會審議通過的方案中，規劃行人安全設施，整合道路拓寬、轉乘系統與人行動線，並調整部分公共設施土地使用；盼淡海輕軌二期進一步提升淡水觀光可及性，同時紓解交通壅塞問題，並串聯興建中的淡北道路與預估明年5月通車的淡江大橋，完善區域交通路網。

