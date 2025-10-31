淡海輕軌二期過關 不進老街

新北市推動淡海輕軌二期建設，「變更淡水都市計畫案」10月28日經內政部都市計畫委員會決議通過，配合當地民意，輕軌不進入淡水老街，將從捷運淡水站銜接至漁人碼頭站。計畫完善路權設計與行人安全設施，整合道路拓寬、轉乘系統與人行動線，後續辦理再公開展覽暨說明會，通車後有助提升淡水地區觀光可及性。

淡海輕軌以改善淡水既有發展區的交通壅塞、提升淡水地區的觀光遊憩品質為目標，自通車以來，成為淡水居民通勤、休閒的重要交通命脈。由於淡海新市鎮人口快速成長、生活圈不斷擴大，原有路網逐漸飽和，為讓交通更便捷、都市發展均衡，新北市政府推動淡海輕軌二期計畫。

新北市城鄉局指出，淡海輕軌第一期分別於2018年、2020年通車，第二期將與藍海線一期銜接，配合當地民意輕軌不進入淡水老街訴求，延伸中正路老街至觀潮廣場後，轉進河岸地區；二期路線全長約3.32公里，共設置6座平面車站，有助於淡水河畔觀光及低碳運輸發展。

城鄉局表示，經內政部都委會審議通過方案，計畫完善路權設計與行人安全設施，整合道路拓寬、轉乘系統與人行動線，以提升交通服務效率及行人步行空間品質，並調整部分公共設施土地使用，強化公共設施服務效能，使整體規畫更具完整性。

城鄉局補充，2023年5月19日起公開展覽，至新北市都市計畫委員會審議通過僅耗時9個月，2025年10月28日內政部都市計畫委員會審議通過，期待淡海輕軌二期通車將更提升淡水地區的觀光可及性，同時紓解交通壅塞問題，並串聯淡北道路與淡江大橋，完善區域交通路網。