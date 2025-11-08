淡海輕軌二期 部都委會通過
▲淡海輕軌第二期河岸段模擬圖-轉彎段。（圖：新北市政府捷運局提供）
新北市政府城鄉發展局表示，內政部都市計畫委員會於十月二十八日決議通過「變更淡水都市計畫（配合淡海輕軌運輸系統第二期路網）」案，從捷運淡水站銜接至漁人碼頭站，後續將依決議內容辦理再公開展覽暨說明會，續行都市計畫報核作業。
淡海輕軌係以提供淡海新市鎮綠色、低碳及便利的聯外大眾運輸，以及改善淡水既有發展區的交通壅塞情況、提升淡水地區的觀光遊憩品質為目標。自通車以來，已成為淡水居民通勤、休閒的重要交通命脈，由於淡海新市鎮人口快速成長、生活圈不斷擴大，原有路網逐漸飽和，為了讓交通更便捷、都市發展更均衡，新北市政府積極推動淡海輕軌二期計畫，第一期分別於107年、109年通車，第二期則將與藍海線一期銜接，並配合當地民意輕軌不進入淡水老街訴求，延伸至中正路老街至觀潮廣場後，轉進河岸地區，路線全長約三點三二公里，共設置六座平面車站，有助於淡水河畔觀光及低碳運輸之發展。
此次經內政部都委會審議通過方案，計畫完善路權設計與行人安全設施，整合道路拓寬、轉乘系統與人行動線，以期提升交通服務效率及行人步行空間品質，並調整部分公共設施土地使用，提升公共設施服務效能，使整體規劃更具完整性。
城鄉發展局指出，全案自一一二年五月十九日起公開展覽，至新北市都市計畫委員會審議通過僅耗時九個月，現今於一一四年十月二十八日內政部都市計畫委員會審議通過，足以展現新北市政府積極建構三環六線之決心，以期未來提供更便捷的交通選擇。
淡海輕軌二期通車將更提升淡水地區的觀光可及性，同時紓解交通壅塞問題，並串聯淡北道路與淡江大橋，完善區域交通路網，提升通勤便利與發展效能。本市將繼續致力於推動捷運路網擴建，以實現都會生活圈的無縫接軌，提升居民生活品質，並推動城市永續發展。
