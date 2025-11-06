淡海輕軌延伸 侯：視二期開發評估

新北市議員張錦豪呼籲市府，應該考慮評估淡海輕軌延伸繞一圈接軌基隆捷運，不僅便利北海岸交通運輸，還具有觀光效益。圖為淡海輕軌。（本報資料照片）

淡海輕軌二期延伸淡水河岸，新北市議員張錦豪日前市政總質詢指出，北海岸缺乏大眾交通運輸，若淡海輕軌可延伸，繞一圈接軌基隆捷運，不僅便利北海岸交通運輸，還具有觀光效益，呼籲市府應該考慮評估。新北市長侯友宜回應，會視淡海新市鎮二期開發情況，來評估推動輕軌。

張錦豪提到，新北市缺自己建設的環狀線，希望市府可評估把淡海輕軌延伸到三芝、石門、金山、萬里一帶，加上淡海二期開發推動「淡海科學城」，預估創造5000至6000個工作機會，除了將成北台灣相當重要的科技重鎮外，新北大巨蛋也可能蓋在淡水。

廣告 廣告

張錦豪認為，市府可以考慮把淡海輕軌延伸北海岸一起評估，成為新北環狀線，更可以往北延伸繞一圈，最後接到基隆捷運或基隆車站，讓北海岸民眾獲得好的交通大眾運輸，除了方便通勤外，更兼具觀光功能。

「其實我們可以去想像！」侯友宜認為，青春山海線是台灣北部最美的地方之一，沿線如果有輕軌可以坐，只要再找幾個地方有停車點就好，這種交通兼具觀光功能的方式，「真的是很好的一件事，非常方便」，但路廊要找出來、運量也是個問題，淡海二期確定整個目標方向後，再來評估可行性會比較高，強調「還是要有些人口支撐他的運量」。

捷運局長李政安指出，遠期路網若要規畫成優先路網有些門檻，評估現在淡海輕軌要延伸北海岸條件還不夠合適，如果淡海二期開發案明確，對於進駐人口預估、道路等有初步評估，要達到優先路網提報才會比較容易通過，也才有辦法做可行性評估。

捷運局補充，因捷運輕軌路線須綜合考量包含運輸效益、工程可行性、營運可行性、經濟及財務效益、路線場站規畫、環境影響及土地取得可行性等層面，台2線濱海公路從淡海新市鎮到基隆路段均只有4線道，未預留輕軌用地，另淡海輕軌延伸前段位屬淡海新市鎮第二期開發區，尚需配合內政部國土署都市計畫及整體開發。

捷運局強調，將持續追蹤淡海新市鎮二期開發區推動情形，並觀察沿線交通需求，再評估輕軌推動與用地取得可行性，適時依交通部規定程序循序推動。