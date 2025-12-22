淡海輕軌開發 明年首季再招商

淡海輕軌V07淡水行政中心站捷運開發案，預計明年第1季公開招商。（張鎧乙攝）

淡海輕軌V07淡水行政中心站捷運開發案，基地面積約3011平方公尺，預估開發總值20至24億元，新北市捷運局宣布改採「捷運開發區、產業專用區分開招商」，並預計明年第1季公告招商。外界質疑與國土署脫鉤，捷運局回應，主因前2次聯合招商流標，經檢討後調整模式，以降低投資門檻、提高招商成功率。

針對招商架構轉變，捷運局說明，淡水行政中心站過去與國土署合作推動整體開發，但因須同時符合《大眾捷運法》與《新市鎮條例》，廠商須先標得產業專用區，再由市府協議價購捷運開發區，資金壓力過大，成為連續2次流標主因。經雙方檢討後，決定將捷運開發區與產業專用區分開招商，但仍維持整體空間連通與發展構想。

捷運局指出，本次招商基地僅限捷運開發區，土地為市有地，現況為空地，投資人得依《大眾捷運法》辦理開發，建蔽率80％、容積率340％，可規畫住宅、商業、辦公等使用。依簡報試算，投資人預估投入金額約12至14億元，捷運局則可分回約4.2至4.9億元權值，挹注捷運建設。

外界關切連通空橋與出入口由公部門負擔經費，捷運局也回應，該設施屬捷運系統一環，依法應由捷運建設經費支應，為確保與開發大樓動線整合，才採委託投資人設計、施工、由機關支付的方式辦理，以提升旅客服務品質。

民進黨議員鄭宇恩指出，淡水行政中心站位處淡海新市鎮核心地段，開發目標不應只著眼住宅量體與財務回收，更應優先導入商辦、市場與必要生活服務設施，帶動周邊發展。她強調，既然部分權值將分回捷運局，更應提高公共性與公益設施比例，回應在地居民需求，讓捷運開發成為完善生活機能的關鍵引擎。