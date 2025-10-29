淡海輕軌駕駛多度遭雷射筆照射 嫌犯坦承犯案遭法辦
提供影片的民眾說道，「就是這樣，好，他現在在照我。」
大樓突然有綠光，瞄準警察不停照射，警方循線上前，抓到涉案人是在輕軌旁大樓的租客。
警方詢問嫌犯，「你有沒有拿雷射筆射輕軌？」
男子這回被捕，原來已用相同手法數度照射行駛的輕軌列車，犯案工具就是雷射筆。
警方獲報，一輛淡海輕軌列車日前行經竿蓁林站，駕駛室被雷射筆照射影響行車安全，立刻展開調查，鎖定一旁的社區大樓挨家挨戶查訪。
一旁其他住戶受訪時說，「警察過來跟我們說他們也是在找，因為他們起初也不知道嫌犯是誰。」
歷經20日調查，警方從新北市淡水一路查到新莊，25日逮捕到躲藏的蔡姓嫌犯，儘管他已坦承，卻是供稱好玩，現場更被搜出毒品。
新北市淡水分局中山路派出所長張智博說明，「當場逮捕蔡嫌與同住王姓女友，全案依公共危險罪及《毒品危害防制條例》移送士林地檢署。」
淡海輕軌列車屢屢被光束干擾，今年9月起已有3次，新北捷運公司回應已請同仁多加留意異常，將再討論可行的防護措施。其實不僅輕軌，去（2024）年4月，台南也發生醫療直升機被雷射筆照射。
新店耕莘醫院眼科醫師楊子緯解釋道，「當這個能量夠強的時候，就會造成細胞的損傷，如果這個雷射光是直接照到我們最重要的黃斑部的時候，我們視野的中央就會看不到。」
要是被光線照射不僅會有瞬間眩光，有醫師點出直射黃斑部影響更大，視線變得模糊甚至可能看不見。雷射筆照射的NG行為，都讓公共運輸安全增添變數。
