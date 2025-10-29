淡海輕軌駕駛遭雷射光狂照3次！ 醫師：恐釀視覺暫留「看不見」
持續追蹤雷射光對眼睛的潛在危害，尤其是淡海輕軌近期發生民眾以雷射光照射駕駛室事件，已在兩個月內發生3次。台灣眼視光醫學會理事長張朝凱教授解釋，雷射光速度快且能量強，超過眼睛閉合的反應時間，直接照射到視網膜可能造成黃斑部灼傷，對駕駛而言更可能因視覺暫留導致短暫失明，增加公共安全風險。高功率雷射光甚至具有爆破氣球、點燃火柴的威力。
淡海輕軌駕駛反映，在9月至10月期間，有人在紅樹林站到竿蓁林站之間使用雷射光照射駕駛室，嚴重影響駕駛視線，短短兩個月內至少發生三次這樣的危險行為。台灣眼視光醫學會理事長張朝凱教授表示，雷射光線速度快且強度高，當光線照射時，人的瞳孔來不及閉合，光線已直接照射到視網膜，可能導致瞬間視覺暫留而看不見東西，這對駕駛及乘客安全構成極大威脅。
無論是紅色雷射光還是強度更高的綠色光束，都能直接穿透眼睛深處。張朝凱強調，雷射光的速度非常快，甚至快過眨眼的反應時間，若光線強度高、速度快且能量大，很可能對視網膜造成永久性傷害。
眼科診所院長邱薰儀醫師指出，常見的雷射光傷害案例包括演唱會後或從事焊接工作的人因眼睛不適就診。她解釋，輕微情況下，可以在眼角膜上觀察到破皮現象，可透過點用人工淚液進行治療。然而，若光線過於集中導致黃斑部病變，則可能是不可逆的損傷。
市面上一般可購買的雷射筆功率通常小於1毫瓦，但功率較大的雷射筆威力足以使氣球爆裂或點燃火柴。醫師解釋，超過5毫瓦的雷射光可能造成眼睛熱灼傷，而超過500毫瓦的高功率雷射甚至可能引發火災。不同類型的雷射筆投射距離差異很大。紅光雷射通常用於會議室，投射距離約10公尺；綠光雷射可達600公尺；而高功率藍光雷射筆更可投射至8公里遠。專家提醒，切勿在公共場所隨意使用雷射筆，尤其不要直接對著他人眼睛照射，以免造成永久性視力損害。
