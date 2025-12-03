淡紫仙草花海意境感拉滿！關西一日輕旅行把東安古橋、和風老街、寶藏店家走起來

Photo Credits：miruruchen、molly888666

每年秋冬限定的仙草花海正在新竹關西悄悄盛開，大片溫柔薄霧般的紫意鋪滿山谷，讓人一秒進入意境系仙氣濾鏡。除了追花，還能漫步在有著日式風情的老街巷弄、走上百年東安古橋聽溪水輕語、品味隱藏在轉角的寶藏咖啡館，甚至走進舊警察局宿舍感受昭和時代的木屋溫度。再把腳步延伸到馬武督探索森林與石牛山，山林與城市的節奏剛好拼成完美的一日慢旅。

【關西一日輕旅行】

關西仙草

東安古橋

婆娑關西老街和風咖啡館

關西警察局日式宿舍

馬武督探索森林

關西石牛山

關西仙草節秘境花田關西仙草加工廠

廣告 廣告

Photo Credits：molly888666

邁入第五年的「關西仙草節」將在12月6日、7日登場，成片粉紫的法式田園浪漫即將進入最美花期。今年花田面積創歷年之最，超過 1 公頃花田（仙草＋波斯菊），打造兩大主題拍照裝置 〈風吹花動〉與〈時光角落〉，與周邊芒草形成美拍打卡祕境，錯過就要等明年！

現場還準備了彈唱、魔術、音樂等舞台表演，另有免費 DIY 活動，包含自己動手沖一杯香氣滿滿的仙草咖啡，彩繪風車 DIY 再到花田邊與大風車合照，跟著老師傅一起打粢粑體驗客家文化，現場報名參加、名額有限，做完為止，想體驗的朋友要趁早。

2025關西仙草節

展期：2025/12/6～12/7

時間：09:00～16:00

地址：關西仙草加工廠（新竹縣關西鎮高橋坑6號）

詳情：2025關西仙草節

東安古橋

Photo Credits：brave0113、miruruchen、ying_boo、mikuhsu0417

東安古橋位於新竹縣關西鎮的牛欄河岸，興建於日治時期( 西元1927年)，以當地出產的方解石為主要建材，每一塊都有不同的色澤紋理，建蓋成五拱橋，也成為關西地區富有典雅文化及歷史韻味的縣定史蹟。河岸兩旁柳樹成蔭，適合散策慢走的親水公，也相拍照取景的好地方。

開放時間：24 小時

地址：新竹縣關西鎮中山東路距中山東路口約100 公尺

交通資訊：搭乘新竹客運5619或5617到關西站下車，再步行前往

婆娑關西老街和風咖啡館

Photo Credits：celine.2099、chocohsiehh

將縣定古蹟關西分駐所所長宿舍改造，為日式老屋注入新活力，一樓作為咖啡廳賣場，提供香醇咖啡與手工甜點，二樓則不定期與藝術家合作展示作品。 老宅、榻榻米、日式庭院，與職人法式甜點的相遇，充滿穿越時空的浪漫，鄰近能與四連棟員警宿舍、中正路老街、關西分駐所一併順遊。

開放時間：周六、日11:00-17:30, 周一11:00-17:00

地址：新竹縣關西鎮大同路23號

交通資訊：新竹火車站搭乘 5619 號公車至「關西下車」站，下車後步行約 5 分鐘前往

關西警察局日式宿舍

Photo Credits：kert.chao

距離關西分駐所及東安古橋不遠處，日治時期的警察局長宿舍座落於此，擁有前庭後院，在 2017 年修復後也列為古蹟園區景點。相鄰有間畳舍咖啡，沿續日式屋宅風格，裡頭提供咖啡茶飲及客家風味餐食，是可以順遊、悠閒享受午后時光的靜謐空間。

開放時間：周四、五、日 11:00-17:00，周六 10:00-17:00

地址：新竹縣關西鎮大同路9號

交通資訊：新竹火車站搭乘 5619 號公車至「關西下車」站，下車後步行約 5 分鐘前往

馬武督探索森林

Photo Credits：aaa123471 、katherine_ching0515

園區高度約海拔600-1,300公尺之間，富含熱帶及溫帶之生態資源。園區採提供基本服務設施的低度開發，使其充滿原始的林相，包含30-40年以上的人造柳杉林。綠光小學、虹橋瀑布、馬武督瀑布，及2棵高齡達 500 歲及 300 歲的楊梅老樹都是沿途亮點。體力好的人也可前往虹橋瀑布旁的外鳥嘴登山步道，挑戰中級山。

開放時間：周一~周五 8:30 – 17:30，周六、日 8:00 – 18:00

地址：新竹縣關西鎮12鄰138-3號

交通資訊：關西鎮幸福巴士至金鳥樂園站下車後，步行至園區

關西石牛山

Photo Credits：daidai.093、tiana_0319

位在桃園復興與新竹關西交界的石牛山，屬小百岳之一，因峰頂的巨岩似一頭巨牛之臥姿而得名「石牛山」。雖然海拔不高，卻擁有十分遼闊的 360 度零死角視野，能將石門水庫、關西鳥嘴山、羅馬公路、大漢溪河谷和大溪、龍潭、三峽、馬武督一帶的風光盡收眼底，甚至還有機會遙見雪山山脈的大霸尖山呢！

開放時間：24 小時

地址：新竹縣新埔鎮旱坑路一段283巷53號

交通資訊：搭乘國光客運或新竹客運至關西總站或關西鎮公所。接著在關西轉乘新竹客運5638路（往金鳥/復興方向），在「李樹下站」下車，再步行約1公里即可抵達登山口

撰稿者/韓微微