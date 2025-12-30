淤泥混牛糞成沃土 鮮甜蔬果友善大地

東華大學能源科技中心進行沙盒實驗，將光復洪災後的淤泥，混合生物炭與熟成的牛隻排泄物，改良為可耕作的沃土，不僅再利用農業廢棄資材，也協助災後土壤去化。團隊與花蓮壽豐鄉一家農場合作，種植蔬菜，邀請長者驗收成果、品嘗料理，推廣這項永續農法。

「看起來很嫩 很好吃。」

眼前的蔬菜新鮮翠綠，長者們開心採收，沒想到，滋養蔬菜的土壤，竟來自光復的淤泥。

「這些鬆的土，我們混合光復的淤泥，這樣淤泥就不會黏了。」

洪災後的淤泥，又黏又不透氣，而且缺乏植物生長所需的有機質，但在東華大學的沙盒實驗下，這些土被賦予了生機。

東華大學能源科技中心主任 白益豪：「我們把生物炭跟所謂的牛糞，透過一個酵素的轉換技術，可以在短短的5個小時內，就可以把牛糞給做一個腐熟，作為我們土壤有機質的，一個主要的一個來源。」

沙盒計畫輔導員 康芳銘：「這個是一個創新的實驗計畫，可以減少這些農林資材的浪費，而且可以進一步的，把光復的淤泥結合進來，變成是很好的一個有機土壤。」

沙盒團隊和壽豐鄉一家農場合作，推廣這項創新農法，在地長者不只驗收成果，還要把土壤打包回家。

農場業者 陳維勵：「很多長者 其實他們都是，種菜20年 30年了，我們透過一些新的，科技類的一些方式，然後讓他們去認識，不一樣的種菜方式 ，其實你看長者，其實大家都滿開心的。」

民眾 彭春英：「他們有這個計畫 而且它的牛糞，也不會臭烘烘的在那裡，種的東西又好吃，就大家都受益。」

採收的蔬菜直上餐桌，一道道可口美味的料理，是永續農法的成果展現，也是災後淤土去化的一種解方。

