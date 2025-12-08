淤砂藏有迷你貝 顯微鏡下現驚喜

海科館海水抽水口的淤砂，過去多以廢棄物處理，原來這些不起眼的細砂中，藏著貝殼碎片和海洋生物遺骸等，具有高度教育價值。（記者鄭鈞云翻攝）

記者鄭鈞云∕基隆報導

國立海洋科技博物館六日與七日參與由國家圖書館主辦的「一一四台灣閱讀節」活動，特別推出充滿教育意義與趣味性的「微型海洋—抽砂裡的寶貝」迷你貝挑選活動，在眾多攤位中獨樹一格，這些迷你貝來源相當特別，它們來自海科館智能海洋館海水抽水口的淤砂。

此類淤砂過去多以廢棄物處理，但海科館研究典藏組陳麗淑主任在日常監測中意外發現，這些不起眼的細砂中，藏著形形色色的貝殼碎片、形狀精緻、色彩斑斕的小型貝殼（迷你貝）以及其他海洋生物遺骸，經過乾燥後，不僅能安全取用，更具有高度教育價值，因此決定將其「廢物利用」，轉化為大眾認識海洋生態的全新媒材。

活動現場，小朋友與家長透過顯微鏡及鑷子細細挑選，淺盤中的每一抔砂都可能發現驚喜。許多參與者驚呼「原來這麼看似不起眼的淤砂中竟然有這麼美的小小貝殼」海科館教育人員也藉此說明海洋環境的複雜性與生命的韌性，讓參與者在遊戲中自然理解海洋生態的多樣性，並透過實體接觸加深對海洋的了解。