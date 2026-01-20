淨化水質 五分港溪下游整治

台北市工務局於114年7月底完成承德路6段二手車市集汙水接入公共汙水系統。（台北市工務局衛工處提供）

記者王誌成∕台北報導

北投區五分港溪（舊雙溪河道）是台北市內少數仍存的自然溪流，但下游長期受到晴天汙水滯流及換水不足的影響，水質汙染嚴重。為改善此情況，台北市工務局衛工處二十日表示，於一一四年七月底完成承德路六段二手車市集汙水接入公共汙水系統，並在雨水下水道匯集處下游啟動截流，將晴天汙水引入公共下水道，為五分港溪帶來更清澈的未來。

過去，承德路六段的汙水未能完全接入公共管網，直接排入雨水系統，造成水體汙染。衛工處指出，此次工程將市集及餐飲業汙水接入公共系統，並設置截流閘門，顯著減少汙水直排情況。工程自去年二月啟動，於七月完成接管，現已穩定截流超過五個月。

廣告 廣告

五分港溪穿越洲美農業區，擁有珍貴的自然生態，但因晴天無雨排放及廢水混入，水質惡化影響生態與居民生活。衛工處在今年六月完成上游汙水納管後，再於七月底將承德路六段的汙水納入公共系統，為改善水質邁出重要一步。

工務科陳科長表示，這項行動將提升五分港溪水質，恢復生態多樣性，讓魚蝦重現生機。結合市府各團隊的巡查與清理，為周邊居民提供更好的休憩空間，打造宜居的城市綠帶，象徵台北市政府對環境永續的承諾，減輕水質汙染負擔。