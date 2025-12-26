淨土專案瓦解組織性非法廢棄物清理鏈 中檢起訴104人 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

隆福環保科技股份有限公司周姓實際負責人，旗下公司領有乙級廢棄物清除許可證，竟然以合法掩護非法，建構組織性非法廢棄物清理鏈，違法提供予多家違法清運業者，進場傾倒廢木材、營建混合物及垃圾，大賺黑心錢，台中地檢署今（26）日依涉犯廢棄物清理法、偽造文書等罪嫌起訴周某等104人，並且對涉案情節較輕之違法清運者共67人給予緩起訴處分。

檢方起訴指出，隆福環保科技公司、得豐環保有限公司的實際負責人周某，租用台中市沙鹿區土地，對外佯稱為停車場，實則違法提供予多家違法清運業者，進場傾倒廢木材、營建混合物及垃圾。

廣告 廣告

該集團按重量或體積收取高額處理費，每公斤新台幣4至6元或每立方米1500 至2500元。經統計，僅113年1月至8月間，該場址收受之營建混合物即逾3萬立方米、廢木材逾100萬公斤，數量龐大，被告周某等人因此獲取之犯罪所得高達2311萬餘元。

周某等人為去化非法收受之巨量廢棄物，利用隆福公司名下領有許可證之管制車輛，將非法場址內經簡易分類之廢棄物，轉運至合法機構。同時，被告周某指示其表弟林男於環境部申報系統中虛偽填報產源，謊稱廢棄物係由隆福公司車輛直接從各工地載運進場，試圖以「合法車輛」及「不實數據」掩蓋非法設置轉運站之事實，嚴重損害主管機關對於廢棄物管理之正確性。

中檢表示，本案源於民眾檢舉，檢察長張介欽至為重視，即指派主任檢察官吳錦龍規劃「淨土專案」進行深入分析及統合情資，並指派檢察官劉志文指揮重案支援中心檢察事務官、保七總隊第三大隊、台中市調查處、台中市警清水分局，會同環境部環境管理署中區環境管理中心、台中市政府環境保護局組成專案小組，展開縝密蒐證。

專案小組見時機成熟，於113年8月22日持法院核發之搜索票，兵分多路同步搜索24處，並向法院聲請羈押隆福公司實際負責人周某獲准。

專案小組另循線查獲多名業 者明知應將廢棄物運往合法機構處理，竟為節省成本或貪圖便利，違法將廢棄物載往上開非法場址傾倒，均一併予以偵辦起訴或緩 起訴。

中檢呼籲廢棄物清理涉及公共安全、環境保護與世代正義，任何以合法掩護非法、藉制度漏洞牟取不法利益之行為，中檢均將依法嚴正追訴，絕不寬貸。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

中科院標案洩密案 技術師、廠商被訴背信、洩密

涉消防車弊案 台南市消防局前局長、廠商羈押禁見

【文章轉載請註明出處】