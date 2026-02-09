淨土蒙塵 紐西蘭極端天氣成災

紐西蘭今年初接連遭熱帶風暴侵襲，北島多地發生致命土石流，造成嚴重傷亡。專家警告，隨著豪雨頻率與強度增加，山崩與土石流已成為紐西蘭最致命的自然災害，風險正持續升高。統計顯示，過去160年之間，相關災害奪走超過1800人命，甚至超過同期間內地震與火山災害的總和。極端天氣不只威脅生命安全，也重創農民生計。

從空中俯瞰，山崩造成土地滿目瘡痍。今年1月份，一連串熱帶風暴襲擊紐西蘭北島，引發至少2起致命土石流。專家警告，土石流頻率正在上升。

紐西蘭地球科學研究所工程地質學家 馬西：「但問題不僅在於降雨頻率，還在於降雨前地下水中土壤含水量，因為水分會不斷積累，一次又一次的降雨疊加，這就是問題所在，一些多年未見山崩的地方，現在也開始出現山崩了。」

紐西蘭在過去160年間，因山崩與土石流喪生的人數高達1800人，超過同期地震與火山災害死亡人數的總和。

果農 尼斯貝特：「我的小果園就在路對面，緊挨著坍塌的防洪堤，果園被徹底摧毀 樹木被連根拔起，電線桿 電線 ，所有東西都被淤泥掩埋，只有幾棵孤零零的樹露在外面，也被徹底摧毀了。」

土石流後，大量淤泥尤其是最大難題，得出動機具日夜清理，否則果樹根本無法存活，部分農民不堪賠上老本、甚至有人因此退出產業。4636083 0409為了應對天災，科學家正運用機器學習、人工智慧與即時衛星資料，協助地方政府與中央決策單位判斷未來哪些地區適合開發。

地質學家指出，限制高風險區域的開發，才能從根本降低災害損失。

