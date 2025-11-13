淨妍公益除刺青 深入矯正學校點希望

根據台灣家庭醫學醫學會研究，台灣役男的刺青盛行率高達13%，平均初次刺青年齡僅十六.四歲，然而，有61.2%的人坦言圖案「沒有特殊意義」，49.7%出於好奇或好玩，甚至有69%的刺青發生在朋友家，由同學或朋友操作；而隨著人生規劃的轉變，約41.2%的個案希望去除刺青。這些數據反映出，青少年往往缺乏對專業環境與衛生安全的認知，且多帶有一時衝動與同儕影響，不僅帶來校園生活困擾，也可能影響未來就業、求職甚至軍職考試資格。

因此，淨妍醫美集團自二○一六年起長期推動「公益除刺青計畫」，協助青少年擺脫過往印記；二○二五年更進一步深入少年矯正學校-法務部矯正署勵志中學，將希望帶進封閉式教育體系，為改過向善的青少年點亮希望。（見圖）

計畫發起人暨淨妍醫美集團創辦人陳俊光總院長表示，這項計畫不只是一項醫療服務，更是一份對社會的承諾與關懷；除刺青不只是淡化皮膚上的色素，更是點亮孩子心裡的希望。我們希望用我們擁有的醫療專業和資源，幫助他們擦去外在標記，也解開心裡的枷鎖。他強調，未來將持續拓展服務據點與合作單位，鼓勵更多孩子勇敢面對過去、迎向新生。

淨妍醫美集團自二○一六年起，以實際行動投入公益，長期推動「公益除刺青計畫」；九年期間，已與全台十多間地方法院、少年保護及社福單位合作，累計幫助超過上百位青少年受惠；而為了讓治療更加完整，自二○二四年起攜手大江生醫集團旗下的和康生技，提供醫療級燒傷覆蓋材，提升術後護理品質；二○二五年更攜手晶鑽生醫，進一步深入少年矯正學校-法務部矯正署勵志中學，將希望帶進封閉式教育體系，為改過向善的青少年點亮希望。這也是計畫首度走進封閉式教育機構。醫療團隊與學校老師、護理師緊密合作，不僅提供專業除刺青療程，更進行術後衛教與心理支持，協助青少年在身心兩方面同步復原。