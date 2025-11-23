淨心安好：108個不生病的藏傳身心靈預防醫學處方
人在亂的時候，什麼都是問題，靜下來的時候，什麼都不成問題。心裡清淨了，智慧自然顯露，解方很快一個個浮現。(圖片來源/pexels)
你以為需要改變世界，其實只需要先安住自己，煩惱才會一個個鬆開
夫妻吵架，太太問：「真搞不懂你究竟要什麼？」先生回答：「我只想一個人，靜靜。」老婆一聽，火冒三丈，「你居然當著我的面想著別的女人，『靜靜』是誰？給我說清楚喔！」
洛桑加參醫師表示，這則網路笑話看似幽默，情境卻相當寫實。他指出，不管男人還是女人，一旦靜不下來，都很容易成為一個內心小劇場超多的人，腦袋裡宛如住了十個意見不合的婆婆媽媽。一旦理智斷線，看到的往往只會是自己的偏見。洛桑醫師觀察到，這世上有許許多多的問題，皆源於「一個人沒辦法和他自己好好相處一會兒」。人在亂的時候，什麼都是問題，靜下來的時候，什麼都不成問題。心裡清淨了，智慧自然顯露，解方很快一個個浮現。
狂心若歇，歇即菩提
在台行醫多年，洛桑醫師看過無數為病痛所苦的身體，也見證不少被焦慮、憂鬱與憤怒所禁錮的靈魂。他表示，在資訊爆炸、步調飛快的現代，許多人擁有富足的物質，內心卻始終不得安寧。人們太習慣將原因歸咎於外在，怪環境太糟糕、怪別人太自私，怪東怪西反正錯不在己。洛桑醫師提醒，當我們忙著向外對抗時，就很容易忽略，那最耗能的戰場，其實在我們心裡面。
結合以佛學為本的西藏醫藥學和現代西方醫學，他為讀者提煉出了108個淨心處方。洛桑醫師強調，淨心，不是叫人們遁入空門或跑到無人島躲起來。恰恰相反，它是一場最積極、最入世的修煉。不必遠離塵囂，因為家庭、職場，生活中的每一個角落，都是上好的道場。他指出，我們再也不必害怕那些令我們頭痛的「機車鬼」，因為他們正是來幫助我們修煉安忍與慈悲的「如意珍寶」。
身心同養，相互加持
洛桑醫師認為，嗔恨之毒，可化為慈悲之藥；煩惱之礦，能冶煉智慧之金。本書前四章精粹煉心之要，他將引領讀者一同練習，看穿煩惱、轉化煩惱、善用煩惱，並將煩惱變成一把把開啟智慧之門的金鑰。然而他始終視身心為一體，以肉身為舟，方能順渡煩惱之海，所以在第五章，將以西方醫學為主、營養學為輔，從大家最關心的發炎和體重問題開始講起，再來揭示通用原則，如長壽祕訣、擺脫慢性疲勞，最後深入到特定主題，如降血壓、預防骨質疏鬆等。
洛桑醫師表示，《淨心安好：108個不生病的藏傳身心靈預防醫學處方》不只是一本養生書，更是一本地圖，引領讀者向內探索，尋回那個本自俱足、充滿智慧與力量的真實自我。一些重要的觀念，會在不同篇章中反覆出現，最重要的，他會重複七次，為了內化、為了更好地令痛苦慣性鬆脫。書中的每一個方法，都經過他親身實踐，希望它們也能幫助讀者重塑生命品質。他期許本書成為讀者的嚮導、讀者的善友，伴其走上解憂與解脫的幸福之道。即便身處喧囂，內心依然祥和寧靜，願讀者安住在每個當下，隨心自在過一世瀟灑。
內容來源：《淨心安好：個不生病的藏傳身心靈預防醫學處方》時報出版授權轉載。
再現老屋記憶 文化空間的前世今生
避險吞噬兩兆資本：應重建台灣壽險業的資本韌性
張景森評論高市早苗 快速、明確、信賴—意志型的領導者
