淨水廠檢出塑膠微粒 水利署：現行淨水流程可有效去除

監察院調查報告指出，自來水淨水場飲用水及原水都檢出塑膠微粒，且未納入定期水質監測，恐難降低攝入塑膠微粒的疑慮。對此，經濟部水利署今天(12日)回應，現行淨水處理流程可以有效去除微型塑膠顆粒，未來也會積極輔導台水等自來水事業持續強化淨水操作與管理，確保供水品質。

監院11日發布調查報告指出，監委田秋堇調查發現環境部、海委會對於海洋中塑膠微粒調查結果差異極大，無法比較印證及追蹤環境流布及食物鏈累積情形，而環境部推動限塑政策與塑膠微粒減量之間欠缺關聯性，以及自來水淨水場的飲用水及原水都檢出塑膠微粒，卻未納入定期水質監測，因此難以調整淨水處理程序，進而減少民眾自飲用水攝入塑膠微粒的疑慮。

廣告 廣告

水利署則表示，現行淨水處理流程包括混凝、沉澱與過濾等方式都可有效去除微型塑膠顆粒，另依環境部國家環境研究院歷年調查結果顯示，2017年(10處)、2018年(80處)及2025年(34處)調查飲用水中微型塑膠的平均值約為0.44至1根/公升，明顯低於國際平均值4.34根/公升，且也遠低於瓶裝水平均值約315根/公升，顯示國內自來水水質相對穩定。

水利署強調，未來會與台水公司等自來水事業單位持續關注微型塑膠相關研究、國際管理趨勢及標準檢測方法的發展動態，並配合環境部政策方向、法規制度(如飲用水水質管制標準等)檢討及調整與科學研究進展 ，逐步精進檢測技術與水質管理措施，以加強淨水處理作業，進而降低飲用水的塑膠微粒風險，保障民眾安心用水。