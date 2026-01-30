淨灘海廢創作 唐氏症青年從被照顧者變行動參與者 收件匣

唐氏症關愛者協會舉辦「唐寶寶冬令營—小樹苗探險隊」，邀請30位19至35歲唐氏症青年，展開為期三天兩夜的環保探索與自立、社交學習之旅。（圖／翻攝畫面）

寒假對多數人是休息與充電的時刻，但對許多唐氏症家庭來說，學校與日間支持暫停，孩子長時間待在家中，使原本有限的人際互動進一步中斷，假期反而意味著更長時間的照顧壓力與社交孤立。2026年寒假，唐氏症關愛者協會舉辦「唐寶寶冬令營—小樹苗探險隊」，選在宜蘭YWCA聽濤營地登場，邀請30位19至35歲唐氏症青年，展開為期三天兩夜的環保探索與自立、社交學習之旅，其中多位學員更是首次嘗試離家外宿。

本次營隊跳脫傳統冬令營框架，以「環境參與」為核心，帶領學員前進頭城海濱淨灘，從觀察海洋變遷、動手撿拾垃圾，到將海廢素材轉化為藝術創作，讓青年用屬於自己的方式參與世界、說出想法。也象徵他們從「被照顧者」到「能付出者」的角色翻轉。

整體活動設計聚焦成年唐氏症者的實際生活經驗與成長需求，刻意融入社會參與和自我表達元素，使學習不僅止於活動體驗，而是成為連結社會、建立自我價值的重要歷程。為將理念落實於實際行動，協會特別招募30位師大特教系學生擔任輔導員一對一陪伴，透過團隊闖關、角色分工、生活公約制定與合作遊戲，引導學員在真實互動中練習溝通、等待與協作等生活與社會技能。「我們希望營隊能成為一個安全、支持的環境，讓唐氏症青年勇於嘗試新事物，練習與同伴互動，建立自信；對家長而言，這也是一次寶貴的喘息機會。」唐氏症關愛者協會理事長林美智表示。

唐氏症基金會董事長林正俠指出，「社交學習不是坐在教室裡聽課，而是在一起行動的過程中慢慢學會；自信也不是被鼓勵幾句就有，而是一次一次完成任務、被同伴需要、被團隊信任，逐步累積而來。」

他進一步分享，營隊中有學員主動撿拾海廢、分工合作完成任務，也有人在團體活動中第一次願意向外人開口表達意見。這些看似微小的行動，正是能力被看見、角色開始轉變的重要時刻。這不只是一場環保行動，更是一個讓學員能付出、也能為環境與團隊貢獻力量的學習歷程。唐氏症關愛者協會希望透過三天兩夜的沉浸式學習，讓唐寶寶們在自然中像小樹苗一樣慢慢茁壯，收穫勇氣、合作能力與自信心。

