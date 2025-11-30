淨灘總動員 民間高手有法寶

適逢周休假期的最後一天，不過一大清早已經有超過600位慈濟志工，集合在東北角的著名景點金沙灣海灘，準備進行淨灘工作；而今天的重點就是要趕在東北季風增強之前，將沙灘上的細小垃圾一一清理乾淨，但其實這項工作相當困難，好在現場來了一位淨灘達人，帶著他自製的清掃器具"鼓掌二號"來到現場，大幅增加清掃效率；而在這群志工之中更是出現外國面孔，一名來自法國的青年志工，也特地前來參與這次行動。

「今天大家要目標是什麼，淨灘。」

清晨的新北貢寮金沙灣海灘，慈濟志工一早就集合準備展開淨灘行動，而在眾多志工之中，有一位外國面孔特別吸睛。慈濟志工 柯路克：「我2019年來慈濟學國語，然後那時候我在旅行在花蓮，然後在花蓮我發現慈濟，我覺得很有趣，所以我回法國以後，我決定要研究慈濟，然後我現在在念博士，所以我的論文主題就是慈濟。」

當然，要把海灘清理乾淨，光靠人力還遠遠不夠，因為除了肉眼可見的大型垃圾外，沙灘上還隱藏許多細碎的像是砂石、木頭容易刺傷遊客，好在現場也來了一位"淨灘達人"，帶著自己手工打造的"鼓掌二號"，協助提升清理效率。淨灘達人 林士傑：「差不多製作差不多7年了， 我最早是在，基隆外木山沙灘在淨灘， 就一直做一直改良，這個原理很簡單， 這個用那個偏心輪的原理， 讓馬達產生震動， 網子震動以後就可以把沙子， 那個震動把垃圾保麗龍顆粒， 把它分離出來這樣。」

慈濟志工 羅恒源：「我們今天大概動員有，600位的師兄師姊，加上社會的愛心人士， 我們今天要清理，就是比較微細的塑膠垃圾， 保麗龍的碎屑， 還有就是那個木頭， 我們就把它集中， 那到時候會讓這個整個金沙灣， 這個沙灘就變得非常的漂亮 。」

靠著600多位淨灘超人，加上機具的協助，讓原本佈滿細小垃圾的金沙灣漸漸呈現乾淨樣貌，他們透過雙手，讓海岸變得更加美麗。「大愛淨灘 美麗台灣，淨灘超人 愛在金沙灣。」

