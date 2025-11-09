淨灘超人！半天清出750公斤回收物

星期假日，慈濟志工邀約青年朋友前往金山中角灣，進行淨灘活動，有420多人來報到，一個上午清出750公斤重的回收物，個個拿出超人精神，保護大地。

「自然的東西，還包含動物的屍體，都不要碰，有尖尖的東西，你可以要用夾子，或者用篩子，用篩的，就不要去碰。」

4百多人齊聚在金山中角灣，不是來衝浪，也不是來看海。

「超人、超人、超人，加油、加油、加油。」

每一位都是淨灘超人，一百多公尺的海岸，是他們要努力的福田。

志工 王麗茹：「本來只是想要來，看一下實際的汙染狀況，來了之後就發現 ，真的是汙染得很嚴重，可是不只是寶特瓶或塑膠袋，連鞋子都有。」

志工 陶皖謙：「這些東西不是來自於沙灘，它是從其他國或是垃圾亂丟，所以我們要把它回收回去。」

已經知道海洋汙染的嚴重性，實際來幫忙，感受更深刻，一個上午，就清出750公斤的回收物，其中以寶特瓶為最大宗，他們堅持，凡走過，必留下清淨。

志工 王麗茹：「我覺得很有成就感，能幫助海洋生物有一個乾淨的家。」

志工 陶皖謙：「來這邊就是把持來玩的心情，做這樣的公益，我覺得不錯。」

年輕人善用假期，發揮所能，也因能讓世界更好，更加有自信。

