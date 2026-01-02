淨灘難清除海中廢棄漁網 台東漁民盼建專業清理船

富岡漁民開船出海捕魚，才出海不遠就失去動力，幸好附近有其他漁船幫忙拖回漁港。

船長研判引擎螺旋槳被魚網卡住，船員下海檢查，清出一堆漁網。漁民無奈說，還沒捕到魚就要先花錢修船。漁民說，雖然政府和民間團體經常都舉辦淨灘、淨海，但像這樣被丟棄漂流的漁網和廢棄物，卻很難從海上清除。

漁民陳先生說道，「都沒有在處理這個近海的海洋漂流的東西，這個問題時常發生。」

漁民盧先生提及，「我們都自己收起來，回收在這裡，我們會請人來收。」

部份漁民會主動從海中撿回海漂漁網，但希望政府能有專門的海廢清理船，協助清除海上廢棄物。

台東縣環保局表示，縣府去年引進一艘無人海廢清理船，加入淨海活動，不過只能在漁港和海灣作業。去年協同岸上的淨灘活動，一共清出8.5萬公噸海廢垃圾，比2024年清出的5萬公噸還要多，會繼續投入使用，也會向中央轉達漁民建議專業海廢船的心聲。

台東縣環保局技正吳家興回應，「未來我們也會增加在巡檢港區環境的頻率的時候，使用這樣子的遙控無人船。」

環保局也強調，依《漁業法》及《海洋污染防治法》相關規定，一旦發現漁民在海洋丟棄漁網或遺失漁網未通報，可處最低3萬元、最高3千萬元罰款。