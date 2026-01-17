淨耀大和尚圓寂周年 緬懷紀念法會

慈法禪寺主辦、第8屆藥師佛文化節，今天盛大開幕，而今年特別的是，為了緬懷藥師佛文化節創辦人淨耀法師，在活動前，特別舉辦、淨耀法師圓寂周年紀念法會，以及追思座談分享，來自全國各地佛會的長老法師們，甚至遠從世界各地來的宗教人士，都一同共襄盛舉這場盛會。

淨耀法師圓寂周年，眾長老與法師齊聚緬懷。 中國佛教會理事長心茂法師：「他有知道很多東西，是值得我們學習的，他有祖師的風範 有祖師的胸懷，有祖師的 為(佛)教的奉獻，所以(淨耀和尚)講的 最後幾個字，就是不忍眾生苦 不忍眾生衰。」

澳中佛教總會會長般若法師：「為了這些受刑人，他深入監獄去 弘法教育，為了這些更生人，他要來做這些矯正的工作，是實實在在 行地藏願。」

回顧淨耀法師一生投入反毒宣導、感化教育，這場莊嚴的法會，盡顯影響力。許多宗教人士共襄盛舉，慈濟也受邀承擔接待任務。慈濟志工柯武雄：「很早就來了，接待一些長老貴賓，感恩淨耀大和尚，長期對我們慈濟的護持，尤其對我們浴佛節大力的支持。」

淨耀法師的紀念法會，選辦在藥師佛文化節活動前，有著深刻的淵源。中國佛教會理事長心茂法師：「他看到 世界上有很多的戰爭，還有很多的災難，所以他就發起 藥師文化季，以大家共修藥師法門的功德來回向。」

2026年藉著藥師佛文化節，中國佛教會希望能在新的一年祈願，為社會注入安定的力量。

