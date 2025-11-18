淨身出戶斷開14年婚 女星創3品牌自己就是印鈔機

謝寧淨身出戶重新出發自創品牌，成功打出億元營收。

孫正華近年來積極與政府合作，埋首工作而且把自己經營得有聲有色，此時也剛好就有是否已離婚的懷疑聲音在圈內悄悄流傳。如此創業有成的恢單女性過往也有例子，呈現動力與帶財滿滿的狀態。

艾莉絲與日籍前夫離婚後帶女兒去法國學法文，並創業經營有機保養品，投入新台幣1,000萬元，半年就把借款還完，今年迎來創業7週年。

艾莉絲離婚後帶女兒赴法學語言，創辦有機保養品品牌。

香港女星章小蕙與鍾鎮濤離婚後移居美國，近年成為化妝美容KOL，並在中國大陸當「帶貨女王」，曾直播創下約新台幣7.88億元交易額。

章小蕙離婚後移居美國，轉型美容網路指標人物，並成帶貨女王。

港星謝寧與前夫岑建勳結束14年婚姻後，選擇淨身出戶，並創業曲奇重奏、鳳凰邨蛋捲和K-O-CRON健康產品3個品牌，年收逾港幣億元。

