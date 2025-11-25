淨零創新×社會實踐 企業分享交流

為強化臺灣淨零轉型能量並促進民間創新解方落地，經濟部與國家科學及技術委員會日昨共同辦理「淨零創新×社會實踐交流分享會」，邀集具發展潛力的民間企業與團隊、加速器及政府單位參與，透過簡報分享與展攤互動，促進多方交流與資源對接，展現新型淨零商業模式的在地實踐力與跨域合作潛力，為臺灣邁向淨零轉型注入多元創新動能。

經濟部表示，強化各界淨零知能進而帶動行為改變，是推動淨零永續政策的基礎，而過往經濟部透過串接政府、加速器等各界量能，持續協助產業推動新型的淨零永續的模式與產品，而現在民間團隊亦能透過結合社會價值與淨零永續價值，成為推動淨零政策的重要力量。