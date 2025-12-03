淨零學院集結產官學 高雄推進 CCUS 負碳技術加速落地

為加速高雄產業邁向淨零路徑，聚焦碳捕捉、再利用與封存（CCUS）技術的「淨零學院」近日舉辦「CCUS 價值鏈」工作坊，邀集市長陳其邁與在地鋼鐵、石化、能源、電子等產業代表，共同研討國內外案例、地質封存條件及去碳電力標準，從技術、資金到環境面向建立跨產業共識。高雄已有 8 家企業啟動相關設備與技術部署，展現國內推動 CCUS 的前進動能。

↑圖說：淨零學院辦理CCUS價值鏈工作坊，陳其邁市長強調高雄為減碳技術應用重要場域（圖片來源：高雄市環保局提供）

陳其邁表示，火力發電在未來能源結構中仍占一定比例，加上鋼鐵與石化業的製程特性，使 CCUS 成為淨零不可或缺的關鍵技術。高雄集聚多元製造業，是新技術導入的重要試驗場，他強調，要讓 CCUS 真正落地，關鍵在於技術成熟度與資金投入，無論企業投資或政府補助，最終都需建立可量化、可運作的商業模式。

會中，臺大新碳勘科技研究中心教授劉雅瑄解析台灣地質條件，指出西部海岸深部鹽水層具備封存潛力，而高雄因產業聚集，具備高度碳捕捉需求。台經院副院長左峻德則介紹「PAS 247 去碳電力標準」，讓導入碳捕捉的火力電廠可核算並出具「無碳電力憑證」，協助企業滿足綠電需求。中興工程顧問社也分享彰濱工業區先導試驗成果，提供產業端更多技術參考。

↑圖說：台大劉雅瑄教授表示CCUS為淨零關鍵技術（圖片來源：高雄市環保局提供）

高雄的 CCUS 推動已走出概念階段，環保局指出，目前已有 8 家企業完成系統建置，其中大連、東聯與中纖已將技術商轉，每年約能將 8 萬噸二氧化碳轉化為甲醇、乙醇等化學品，或供應半導體使用的高純度 CO₂。中鋼、長春、台塑、中油與金屬工業中心也持續投入研發，提升技術量能。

為加速產業實務導入，「淨零學院」持續帶領企業進行實地交流，包括中鋼「鋼化聯產」、長春「煙道捕氣」及台塑「固碳工廠」等案例，深入討論捕捉溶劑、煙道濃度、純化流程及產品需求等核心議題。

↑圖說：淨零學院辦理「台塑固碳工廠」實廠交流（圖片來源：高雄市環保局提供）

環保局長張瑞琿表示，CCUS 是高雄邁向淨零的必經關鍵，環保局將透過「產業淨零大聯盟」與「淨零學院」強化跨界合作，並在新設工廠審查及減碳計畫中納入相關要求，推動碳循環價值鏈在高雄落地成形，助力城市產業轉型與永續競爭力提升。

