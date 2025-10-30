淨零建築新標配 睿田能源以彩繪光電技術示範「把牆變資產」

睿田能源有限公司自廿九日起參與「二○二五經濟部中小微企業多元永續創新展」，現場展示可循環彩繪光電應用圖層技術與建築一體化整合方案，吸引多國貴賓與專業買家駐足交流；睿田今年同時入圍「二○二五潛力新創Hi-Po Star」獎項，展現台灣在材料科技、系統整合與商業模式創新方面的國際潛能與政策價值。(見圖)

主辦單位今(卅)日說明，該展覽以「創新驅動‧包容成長」為策展主軸，聚焦「數位轉型」、「淨零永續」與「社會包容」等三大議題，展現我國中小企業在科技應用、低碳製造及社會共融上的務實成果。

展區集結二十家新創與中小企業代表，其中由睿田能源建置的彩繪光電示範外牆，以兼具建築美學與能源效能的獨特方案，成為國際觀展團最關注的亮點之一，現場詢問熱絡，反映出全球對建築型再生能源（BIPV）的高度興趣。

睿田能源執行長（亦是在一起永續科技董事長）薛煒立表示，外牆若僅是遮風避雨的結構，實在太浪費它的潛能，透過可循環彩繪光電應用圖層，我們讓建築立面不僅能發電，更能成為品牌形象與城市美學的一部分；當牆能發電、能說故事，碳權與收益就能同時進場，實現永續與經濟的雙贏。