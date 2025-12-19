淨零時代來臨 臺中市以碳管理與產業減碳打造永續競爭力

《圖說》環保局參與2025首屆臺中百業生活購物節，展示低碳永續家園成果。(臺中市政府環境保護局提供)

【民眾網諸葛志一台中報導】面對全球淨零趨勢加速發展，臺中市政府積極布局氣候行動，以更完善的碳管理體系回應挑戰，並持續朝2050淨零排放目標邁進。市府透過強化公務人員專業能力、推動產業減碳作業以及擴大市民參與等多項措施，全方位提升城市永續競爭力。

環保局表示，在專業人力培訓方面，今年辦理三場ISO 14064-1碳盤查訓練證照班，共有48位市府同仁完成培訓並取得證書，熟悉國際盤查標準。透過提升內部人員專業度，不僅強化市府推動減碳政策的基礎，也使臺中的永續治理與全球減碳趨勢更加緊密接軌。

廣告 廣告

在產業輔導與政策宣導方面，環保局今年為化解企業「碳焦慮」，已辦理六場溫室氣體管理及淨零相關說明會，累計超過300位企業代表參與。說明會內容涵蓋盤查實務、查核重點、排放源辨識、自主減量制度及碳費相關規範等，協助企業掌握國家政策方向。透過不同產業特性的需求規劃課程，讓列管與非列管事業皆能強化碳管理能力並及早因應未來制度。

環保局指出，在實地輔導方面，今年已協助38家非列管事業進行盤查查核，協助企業建立排放基礎資料；同時為20家事業提供節能診斷，估算潛在減碳效益約2,147公噸二氧化碳當量。此外，也協助企業撰寫自願減量專案計畫，預估未來潛在的碳權開發效益高達140公噸。相關輔導措施不僅提升企業能源使用效率、降低營運成本，更是具有碳資產管理的三重成效。

在市民參與方面，臺中市持續推動「節電競賽」，鼓勵民眾從日常生活落實節能行動。今年共有1,587件電號參賽，累積節電量超過20萬度，約可減少95公噸二氧化碳排放，顯示市民支持度與參與度持續提升。此外，環保局也積極走入民眾活動場域，今年參與「2025首屆臺中百業生活購物節」，展示低碳永續家園成果，並透過互動方式向市民介紹市府推動的永續措施；活動現場更提供環保保鮮盒與參與民眾互動，不僅提升活動熱度，也加深垃圾減量觀念。

環保局強調，臺中市將持續以專業培訓、產業輔導及全民動員三方面作為主軸，逐步建構市府、企業與民眾共同參與的碳管理模式，強化溫室氣體管理量能。未來也將持續配合中央政策，滾動推動《臺中市氣候緊急宣言》及「2050淨零路徑」，與全體市民攜手打造更永續、更低碳、更宜居的城市。