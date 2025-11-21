淨零時代新黑金 塑膠成石油巨頭救命繩

正在巴西舉行的聯合國氣候峰會COP30即將進入尾聲，各國積極推動加速邁向淨零轉型，關閉火力電廠、利用電動車取代燃油車。但在減碳的同時，石油巨頭獲利依舊驚人。專家認為這些企業早已將目標轉向塑膠製造，投入數十億美元擴建化工廠，以塑膠取代石油成為新獲利來源。當環保與減碳成為全球共識，塑膠正悄悄成為石油業的下一個金礦，也持續衝擊我們的未來。

全球積極推動能源轉型，火力發電廠一座座關閉，街道上也逐漸被電動車取代。然而石油大廠的財務報表並未因需求下滑而出現劇烈衰退。專家指出，關鍵就在我們生活中無所不在的塑膠。

耶魯大學能源與環境經濟學教授吉林漢指出：「石油和天然氣巨頭看到了巨大的新商機。他們已經投入數十億美元建設塑膠生產設施。當傳統利潤下降，塑膠產業便成為彌補損失的重要領域。」

塑膠在化石燃料整體市場占比不算高，但獲利極為可觀。以美國為例，僅約百分之一點五的天然氣被用於製造塑膠和其他消費品。然而受到電動車普及、川普關稅政策、印度與中國大陸經濟放緩等因素影響，石油需求正下滑，產業龍頭於是加速佈局石化產品。

吉林漢說：「關鍵在於美國擁有豐富的天然氣和乙烷，而且取得成本極低。因此美國的塑膠原料異常便宜。」

石油巨頭中，埃克森美孚與殼牌在過去一年，僅化學與塑膠相關產品的營收就超過一千一百億美元。全球最大石油公司沙烏地阿拉伯國家石油公司，早在二〇二〇年便收購沙烏地基礎工業公司七成股權，明確展現擴張意圖。

氣候行動倡議組織會長威爾斯批評：「塑膠產業正在蓬勃擴張。他們掌握原料來源，也不受健康或環境疑慮的限制。他們只在意如何滿足股東、如何賺取巨額利潤。」

全球塑膠相關商機已達八千八百億美元，產量預計在二〇二五年至二〇四〇年間增加超過四成。加州大學聖地牙哥分校教授伍德羅芙指出：「這並非因為人類需要更多塑膠，而是業者為了開拓新市場，不斷向我們推銷更多產品。令人憂心的是，一旦這些昂貴的基礎設施建成，包括工廠與運輸系統，要廢除或轉型都極為困難。」

巨大利益讓推動減塑的努力顯得力不從心。石油業者則強調，他們除了製造塑膠，也大力投入回收再利用。

埃克森美孚執行長伍德斯表示：「我們已回收八千萬磅原本會進入掩埋場的塑膠，並計畫在二〇二七年前提升至十億磅。」

然而回收並未真正解決塑膠汙染。研究顯示，全球不到百分之十的塑膠能被重新利用，美國甚至不到百分之五。塑膠種類複雜，回收需要昂貴設備與技術，成為最大的障礙。

威爾斯指出：「很少人知道塑膠產業對大眾的誤導程度。業界從一開始就明白塑膠回收的經濟模式根本不可行。」

相比製造新品，回收要花費更多成本，企業自然不願投入。伍德斯也坦承：「塑膠回收是一條複雜產業鏈，牽涉收集、分揀與處理。目前技術有限，因為現代塑膠具有複雜結構並非單一材料，這些特性使它們無法適用於一般的機械回收。」

塑膠產品牽動全球供應鏈，從產油國到跨國企業都深深依賴其中利益。埃克森美孚甚至為此與加州政府站上法庭。當環境、健康與龐大利益角力，塑膠帝國的戰爭才正要開始。

