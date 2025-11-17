淨零永續 南投縣表揚環境保護績優單位

南投縣府代理秘書長簡青松（右）及環保局長李易書（左）頒獎表揚環境清潔考核績優村里社區。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣政府環保局十七日舉辦全縣優質環境保護績優單位頒獎典禮，表揚在環境教育推動、環境衛生、清潔維護及綠色採購領域表現卓越的單位與團體，其中環境教育獎由交通部觀光署日月潭國家風景區管理處與台灣電力股份公司萬大發電廠獲得，將代表南投角逐國家環境教育獎。環保局感謝各界對環保工作的支持與投入，期盼帶動更多人響應，讓「淨零減碳、永續生活」的精神深植人心。

為建構更潔淨、美好與永續的生活環境，讓環境教育理念持續向下扎根，南投縣環保局透過多元活動、競賽與評比機制，鼓勵機關、企業及民眾共同投入環保行動，各類評比結果揭曉，十七日舉行頒獎典禮，由縣府代理秘書長簡青松及環保局長李易書頒獎表揚南投縣環境教育獎得主、績優公廁、環境清潔考核獲獎公所與社區，以及民間綠色採購績優企業代表。

獲得南投縣環境教育獎的萬大發電廠、日月潭國家風景區管理處，長期以來致力生態環境維護，並帶動周遭社區、學校一起投入環保工作。公共廁所評選包含「整潔美觀」、「多元服務」及「公共設施」三組，分別由台灣中油草屯新豐站公廁、交通部高速公路局中區養護工程分局南投服務區北棟及南棟公廁、松柏嶺遊客中心公廁獲得特優。

鄉鎮市公所環境清潔考核第一組第一名草屯，第二名南投市；第二組第一名集集、第二名仁愛、第三名中寮。村里社區環境清潔考核由草屯鎮山腳社區發展協會榮獲第一名，第二名集集鎮和平里、第三名仁愛鄉新生村眉原部落。

李易書指出，良好生活環境除了環保局持續推動相關政策，更有賴機關、企業與社區的通力合作，期盼全民一起努力，共同打造「宜居南投、永續家園」。