淨零永續 宜縣府率先碳盤查示範通過ISO國際查證

面對氣候變遷挑戰，宜蘭縣政府積極落實淨零轉型，今年由縣府行政大樓率先示範，完成溫室氣體盤查並取得國際認證，展現公部門減碳決心；同時，由下而上推動社區落實淨零綠生活，今年更榮獲環境部「低碳永續家園評等認證」一銀十銅之佳績。代理縣長林茂盛十六日親自頒發獎狀與紅榜，感謝各村里社區長期在低碳行動上的付出與努力。

除了政府機關帶頭做起，宜蘭縣各村里社區由下而上推動的「淨零綠生活」也獲得中央高度肯定。此次榮獲銀級認證的蘇澳鎮朝陽里，結合豐富自然資源與在地產業，引入青年創生能量，成功打造環保、文化與觀光共融的永續模式。

獲得銅級認證的十個村里則依在地特色，展現多元的低碳創意：

在資源循環與水資源利用方面：礁溪鄉吳沙村與宜蘭市思源里積極推動廢棄物再利用與資源回收；蘇澳鎮新城里與思源里皆設置雨水撲滿，落實水資源循環理念。

在生態保育與綠化方面：宜蘭市新東里與壯圍鄉古結村建置社區農園及綠美化空間，增加碳匯；蘇澳鎮存仁里推廣溼地復育與陸蟹保護；員山鄉湖西村則利用水力發電尾水打造「櫸山水水環廊道」，兼具生態教育與景觀功能。

在低碳生活與防災韌性方面：三星鄉大洲村將廟宇導入環保鞭炮機與LED燈具，減少空污與噪音；大同鄉樂水村發展部落低碳旅遊，推廣永續觀光；宜蘭市七結里則結合消防演練，強化社區的氣候災害應變能力。