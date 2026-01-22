淨零沙盒擴大公民參與 國科會揭今年度兩大工作重心

自推動淨零沙盒計畫以來，已孵化63件計畫與41個民間團體。國科會指出，今年核心推動方向聚焦兩大重點，將大力推動「淨零行動家」育成試驗，並深化「由下而上」的創新治理模式。

總統府「國家氣候變遷對策委員會」22日召開第六次委員會議，國科會副主委林法正說明淨零沙盒執行經驗與成果。他指出，行政院在原有的五大創新制度基礎上，新增「社區驅動機制」，進化到納入更具包容性、由下而上的力量，將公民社會與地方創新視為淨零轉型的重要動能。

淨零沙盒計畫設定三個階段推進，2023年是淨零沙盒元年，2024年展現公民科技力，強化公民團體科學數據蒐集能力，去年則邁向企業串聯與育成機制生態系，形塑創新在地淨零經濟生態系。

自2023年推動以來，沙盒計畫累計培育63件計畫及41個民間團體，淨零社區零碳實驗室已經覆蓋全台8成縣市。他說，類型以NGO最多，其次為新創企業，且數量逐年成長，涵蓋零碳生活、資源循環、社區綠能、社福老齡等領域。

林法正指出，今年核心推動方向聚焦兩大重點，一是推動「淨零行動家」育成試驗，第二則是深化由下而上的政策與組織治理創新，他說：『(原音)第一，創新淨零行動家的育成試驗，將在遴選增件時聚焦未有試驗團隊參與沙盒計畫之縣市與主題，並同時促使淨零公民行動兼顧科學性與吸引性。第二，創新由下而上的經營政策與組織治理模式，沙盒計畫將持續系統性盤點試驗議題之政策缺口與行動方案，並結合第三方中介組織的串聯，將在地淨零行動轉化為政策創新動能。』

他說，國科會未來將以育成創新公民試驗為核心，攜手教育部培育多元綠領人才，及國發會落實區域沙盒治理，建立跨部會淨零轉型社區驅動統籌平台，邀集相關部會落實社區驅動五大在地主軸。(編輯 : 廖奕婷)