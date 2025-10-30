淨零減碳 賴總統要求環境部訂縣市負擔額度

（中央社記者汪淑芬台北30日電）環境部長彭啓明今天出席國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議。他在會後記者會說，減碳不是只有中央政府的責任，總統要求，未來要訂出縣市政府必須負擔的減碳額度。

彭啓明說，今天會中談到很多綠能，台灣要做到淨零，還是要靠再生能源，現在科技等各產業都有減碳目標，再生能源還是最好選擇，從國家安全角度來看，再生能源也是最好保有不用從國外進口的一種選項，所以必須確定再生能源是在國家能源發展的正確航道上。

彭啓明提到，減碳不是只有中央政府的責任，很多委員今天也提出地方政府應該要有責任，總統要求環境部要訂出各縣市政府必須減碳的額度，而且不是說說而已，要實際去做，環境部會積極與地方政府研議訂出目標，甚至像高溫或氣候調適，地方政府也應有目標。

彭啓明說，從最近花蓮堰塞湖與台中非洲豬瘟的案例，都凸顯地方政府對風險意識或行政能力基礎建設比較不足，不管減碳還是氣候調適，地方政府都應該發揮一定的量能。

彭啓明表示，行政院會會在今年底第30屆聯合國氣候峰會（COP30）前，公布台灣正式版的NDC3.0，也就是台灣的減碳目標，相較於2005年，2032年要減碳32%加減2個百分點、2035年減量38%加減2個百分點，這數字到目前為止，在亞洲僅次於日本。（編輯：管中維）1141030