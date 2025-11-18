淨零生活永續頒獎 張善政感謝各界攜手共創宜居城市

桃市114年淨零生活永續頒獎，張善政市長感謝各界攜手共創宜居城市。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政十七日下午出席「一一四年桃園市淨零生活永續頒獎典禮」，表揚一百九十二個永續績優單位。張善政表示，一一四年民間綠色採購總金額在十年間成長五倍，綠色產品銷售額亦成長三倍，無論在採購端或商品端，相關數據皆顯示企業與社會在永續發展上的貢獻，感謝企業、社會各界與市府攜手推動永續、共創宜居城市。

張善政指出，過去表揚多聚焦於「綠色採購」單一面向，今年則大幅擴大範疇，延伸至十大類獎項，完整呈現桃園在永續政策推動上的多元成果。張善政強調，除企業表現亮眼外，桃園在社區永續方面亦名列全國之冠，桃園市獲得環境部低碳永續家園之里層級銀級認證數量居全國第一，足見各界長期投入的努力。張善政感謝企業在百忙之中仍願意履行社會責任，共同為下一代打造更健康、美好的生活環境。

廣告 廣告

環保局表示，本次共頒發綠色採購、綠色商店、環保標章旅宿與旅行業、環保團購、低碳永續家園認證、環境教育、廢棄物處理機構評鑑、資源化技術精進、企業河川認養及永續行動貢獻等十類獎項。一一三年民間企業綠色採購申報金額達九十一點二億元，創歷年新高，其中十九家企業申報金額超過一億元、十家連續申報十年，另有四家獲得國家企業環保獎；綠色商店產品銷售額達十二點三億元，旅宿及旅行業共有二十五家取得環保標章，環保團購金額則達三百三十六萬元。未來市府將持續推進二０五０淨零轉型，讓永續成為市民日常生活的一部分。

環保局指出，桃園市榮獲銀級最高認證的里數為全國最多，中壢區、八德區、楊梅區及桃園區成果皆十分亮眼，中壢區更獲區層級銀級認證；第十屆環境教育獎特優單位包括社子國小、大溪木藝生態博物館等。